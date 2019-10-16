Путин не откажется от господства над Донбассом: эксперт привел примеры

Pavel Golovkin/Pool via REUTERS

Согласно опросам общественного мнения, первым требованием украинцев является прекращение войны на Донбассе . Владимир Зеленский это прекрасно понял. Он победил на президентских выборах благодаря своим обещаниям перемен в стране и заявленному желанию достичь мира. У его предшественника Петра Порошенко была другая интерпретация: он считал, что украинцы хотят мира, обусловленного окончательной победой. Это была ошибка, и он проиграл. У нового президента есть шансы на успех в ведении переговоров с Россией: он русскоязычный, родом с востока и его нельзя обвинить ни в фашизме, ни в агрессии по отношению к России. Его стремление к открытости поддержали Ангела Меркель и Эммануэль Макрон.

Об этом заявил президент Института Горшенина Вадим Омельченко в интервью французской газете La Croix, перевод которого публикует Инопресса.

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Он пояснил, что "формула Штайнмайера", подписанная в Минске в начале октября , "это не соглашение, а письмо представителя Украины, бывшего президента Леонида Кучмы, для Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, где говорится "да" принципу проведения выборов на Донбассе и установлению его особого статуса. Киев до сих пор отказывался подписывать любые документы с сепаратистскими образованиями, которые он не признает, и в любом случае считает, что они находятся под полным контролем России".

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"Российские СМИ представили это как победу. Украина фактически отказывается от своей первоначальной программы: сначала восстановить контроль над сепаратистскими территориями, а затем предоставить им особый статус. Подобное изменение стратегии беспокоит киевлян и вызывает много вопросов: как провести выборы в присутствии вооруженных людей, кто будет контролировать границу, каков будет статус Донбасса? Документ, подписанный в Минске, далек от совершенства, и каждый может истолковывать его по своему желанию", – считает эксперт.

"Люди хотят мира, но не любой ценой, – утверждает собеседник издания. – Подписание этого письма в Минске создало напряженность в войсках, сражающихся на линии фронта. Ветераны и добровольцы провели в Киеве акцию протеста", – напомнил президент Института Горшенина.

В тренде Путин не откажется от господства над Донбассом: эксперт привел примеры

"Для нового президента речь идет о первом настоящем испытании. Выходя из этого кризиса, он может либо возвыситься, либо потерять часть своих сторонников, и даже их большинство", – комментирует Омельченко.

"Я не настроен оптимистично, – говорит эксперт. – Владимир Путин не собирается отказываться от своего господства над Донбассом. Он продолжает раздавать российские паспорта жителям этих регионов . Поставки оружия сепаратистским подразделениям продолжаются со стороны Луганска".

"При подписании этого документа Владимир Зеленский надеялся на то, что теперь он сможет встретиться с Путиным за столом переговоров в присутствии Франции и Германии. Однако организация саммита затягивается из-за того, что российская сторона до сих пор не дала свой "зеленый свет", – резюмирует Вадим Омельченко.

Напомним, о формуле Штайнмайера Владимир Зеленский говорил во время своего пресс-марафона.

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