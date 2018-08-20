Путин не собирается уходить из Донбасса: Портников объяснил, зачем он Кремлю

Президент РФ Владимир Путин не отдаст Донбасс, так как он для него не обуза, а наоборот очень важен – это способ дестабилизировать Украину.

Такое мнение высказал политический эксперт Виталий Портников, передает "Эспрессо".

Ранее уже не раз говорилось, что российский президент якобы ищет способ уйти с востока Украины, сохранив при этом лицо, что якобы Донбасс для него – это бремя. По словам эксперта, только при таком условии участники "нормандского формата" могли бы могли бы ему в этом помочь, однако на самом деле Путин не заинтересован оттуда уходить.

"Это – ошибочная оценка. Донбасс для Путина – не обуза, а ловушка, с помощью которой он пытается дестабилизировать нашу страну. Никаких миротворцев, которые могли бы заменить оккупационные власти, он допускать на Донбасс не собирается. Бремя для Путина – само существование Украины и единство Европейского Союза. И его предложения, как правило, направлены на решение именно этих проблем", – рассказал Портников.

Эксперт подчеркнул, что президент РФ встречается с канцлером ФРГ Ангелой Меркель только для того, чтобы победить ее, а не для того, чтобы пойти на уступки.

Напомним, российский лидер приехал с визитом к немецкому канцлеру 18 августа. Для того чтобы не ограничивать себя временными рамками, Меркель и Путин решили нарушить традицию и выйти к прессе не после переговоров, а до их начала, и затем углубиться в дискуссии. Читайте подробнее, что наговорили Путин и Меркель об Украине.

Как ранее рассказывал Виталий Портников, у Путина есть три варианта по Донбассу – заморозка конфликта, отказ от военных действий ради выборов на оккупированных территориях в последующем с лояльной властью и полный уход из Украины, но с возможностью сохранить лицо. Он считает, что Москва сейчас загнана в такое положение, что нужно принимать какие-то решения по Украине.