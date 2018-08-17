"Путин о них знает": два крымских дезертира отказались писать письма о помиловании

Сегодня, 07:46

После звонка адвокату Одинцов и Баранов поменяли решение

Владимир Путин. Фото: GettyImages
Владимир Путин. Фото: GettyImages

Двое осужденных в Украине граждан России, из 36 внесенных в списки для обмена на украинских политзаключенных, не согласились писать обращение к президенту РФ Владимиру Путину.

Об этом координатор медийной инициативы за права человека, журналистка Ольга Решетилова сообщила на своей странице в Facebook.

По ее словам, во время мониторинговых поездок по местам заключения представители украинского омбудсмена встречаются с гражданами РФ или гражданами Украины, которые внесены украинской стороной в список на обмен на заключенных Кремля. Их спрашивают о согласии участвовать в обмене, а также предлагают написать обращение по обмену на имя президента РФ Владимира Путина.

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"Большинство такие заявления пишет без колебаний, – замечает журналист. – Но не все. О своем несогласии участвовать в обмене ранее написал письмо Петру Порошенко Петр Михальчевский, обвиняемый в государственной измене (в 2014 году он был министром здравоохранения в оккупационном крымском правительстве), и во время встречи с (омбудсменом Людмилой) Денисовой он это повторил".

А 17 августа от участия в обмене категорически отказался т.н. "крымский дезертир" Владимир Суханов. "То есть, у нас уже минус два человека в список из 36 граждан, заявленных на обмен", – пишет правозащитница.

Решетилова также рассказала, что еще два известных крымских дезертира – Максим Одинцов и Александр Баранов – на участие в обмене соглашаются, но после звонка своему адвокату Валентину Рыбину заявление Путину писать отказались. Как сказал Рыбин, "они русские офицеры, и Путин о них и так знает".

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Напомним, по состоянию на вечер 16 августа 22 заключенных россиянина просили Путина обменять их на украинцев. В ходе мониторинговых визитов в места лишения свободы задержанные граждане РФ предоставили свои заявления

Также напомним, в ноябре 2016-го СБУ задержала двух бывших военных-дезертиров на границе с Крымом. Максим Одинцов и Александр Баранов служили в Крыму и во время аннексии полуострова нарушили присягу и перешли на сторону врага. Задержали мужчин на пункте пропуска "Чонгар", когда те выезжали из Крыма.
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