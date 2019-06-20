Путин о сбитом MH17: Нет никаких доказательств, у нас своя версия

Президента РФ не устраивают выводы Международной следственной группы

Фото: AFP

В России снова разразились циничным заявлением по делу о крушении Boeing-777 рейса MH17 на Донбассе. Российский президент Владимир Путин после прямой линии заявил журналистам, что он не согласен с выводом Международной следственной группы, что именно россияне сбили самолет и убили почти 300 пассажиров.

Один из журналистов задал ему вопрос, не пришло ли время России признать атаку на МН17, на что Путин сказал, что не видит никаких доказательств.

"Россия никогда не уклонялась от своей ответственности, если на ее плечах эта ответственность лежит. То, что мы видели и представлено в качестве доказательств вины России, нас абсолютно не устраивает. Мы считаем, там нет никаких доказательств, и все, что было представлено, ни о чем не говорит. У нас есть своя версия: мы ее предоставили, но, к сожалению, нас никто слушать не хочет. Пока не будет реального диалога, мы не найдем правильного ответа на те вопросы, которые остаются открытыми, связанные с трагедией самолета и гибели людей. Надо вернуться к тому, кто разрешил полеты над зоной боевых действий. Россия, что ли? Нет. А истребители где были? Где абсолютные доказательства того, что "ополченцы" стреляли либо кто-то другой", – сказал Путин.

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Президент РФ считает, что по данному делу еще много вопросов, а международное сообщество уже назначило виновных.

"Нас такой подход к расследованию не устраивает", – сказал он.

Как сообщали новости "Сегодня", 19 июня Международная Совместная следственная группа, расследующая авиакатастрофу пассажирского рейса MH17, официально назвала имена подозреваемых в сбивании самолета. Ими оказались россияне Игорь Гиркин (позывной "Стрелок"), Сергей Дубинский (позывной "Хмурый"), Олег Пулатов (позывной "Гюрза"), и украинец Леонид Харченко (позывной "Крот").

Также стало известно, что СБУ объявила о подозрении Гиркину и еще троим лицам. Подозреваемым вменяют совершение террористического акта, которые повлек гибель людей.

"Боинг-777" авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший рейсом МН-17 Амстердам (Нидерланды) – Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, все они погибли.

Была создана международная совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT), в состав которой входят прокуроры и представители других правоохранительных органов Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии, а также представители Евроюста.

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