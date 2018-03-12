Путин о возврате Крыма Украине: "Да вы что, с ума сошли что ли"

Сегодня, 06:40

Российский лидер четко дал понять, что он думает о возвращении аннексированного полуострова

Владимир Путин. Фото: AFP
Владимир Путин. Фото: AFP

Президент России Владимир Путин заявил, что не намерен возвращать оккупированный Крым Украине. Об этом он сказал в интервью для фильма "Путин", о чем написал в Twitter журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

Он считает, что для возвращения аннексированного полуострова нет обстоятельств.

В документальном фильме российский президент на вопрос, возможен ли возврат Крыма Украине, ответил: "Да что вы, с ума сошли что ли? Нет таких обстоятельств, и не будет никогда".

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Напомним, как рассказывал в суде по делу о госизмене экс-президента Виктора Януковича бывший заместитель, а затем командующий ВМС Украины вице-адмирал Сергей Гайдук, захватом Крыма руководили Шойгу и Путин. Также вице-адмирал рассказал, какие подразделения РФ принимали участие в захвате полуострова.

В свою очередь президент Украины Петр Порошенко объяснил, как заставить Россию вернуть Крым. По его словам, Украина должна создать для России такие условия, чтобы она сама захотела бросить ныне оккупированный ею полуостров, так как забрать его силой у Киева не получится.

Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 г. после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 г. началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.

После установления контроля над Крымом российской оккупационной властью на полуострове ухудшилась ситуация с правами человека, что констатируют не только украинские омбудсмены, но также международные организации, в том числе резолюция ПАСЕ.

В свою очередь Международный криминальный суд (Гаагский трибунал) признал, что действия России во время оккупации Крыма расцениваются как военный конфликт против Украины. В Гааге отмечают, что данный международный конфликт может быть расследован по нормам Римского статута.
Россия, Путин, Крым, аннексия

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Источник:

"Сегодня"

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