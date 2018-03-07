Путин об аннексии Крыма: Не сомневался, что против России введут санкции

Президент РФ Владимир Путин был уверен, что после аннексии Крыма против его страны будут введены санкции и испортятся отношения со многими странами. Об этом он сказал в документальном фильме "Миропорядок 2018", который основан на нескольких интервью российского лидера.

"Не сомневался", – сказал Путин, отвечая на вопрос автора фильма, ожидал ли он введения санкционного режима после "крымской весны". – "Мне непонятно, в какой форме это будет сделано, но, принимая эти решения, я, конечно, на чашу весов должен был положить возвращение (аннексию) Крыма и возможные последствия, связанные с нашими отношениями со многими странами мира".

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Он считает, что Россию спровоцировали на захват чужой территории.

"Мне иногда кажется и думаю, что под этим есть определенные основания, что кто-то сознательно нас подвинул к такой черте, оказавшись на которой, мы должны были действовать так, как действовали. Мало, конечно, кто ожидал, что мы будем действовать так быстро и так решительно. Наши оппоненты и наши партнеры выработали очень правильную тактику и в известной степени своих целей, конечно, добиваются, но я думаю, что мы все равно в долгую выиграем", – заключил президент РФ.

Напомним, как рассказывал в суде по делу о госизмене экс-президента Виктора Януковича бывший заместитель, а затем командующий ВМС Украины вице-адмирал Сергей Гайдук, захватом Крыма руководили Шойгу и Путин. Также вице-адмирал рассказал, какие подразделения РФ принимали участие в захвате полуострова.

В свою очередь президент Украины Петр Порошенко объяснил, как заставить Россию вернуть Крым. По его словам, Украина должна создать для России такие условия, чтобы она сама захотела бросить ныне оккупированный ею полуостров, так как забрать его силой у Киева не получится.

Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 г. после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 г. началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.