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Путин об оккупации Донбасса: "Полная чушь и ложь"

20 июня, 15:14

Российский лидер считает несправедливыми санкции против РФ и привел в пример Донбасс и Китай

Фото: AFP

Президент РФ Владимир Путин во время прямой линии, говоря о санкциях Запада, сравнил оккупацию Донбасса с ситуацией вокруг сдерживания Китая американцами.

По его мнению, если Россия согласится выполнить все требования Запада для отмены санкций и пойдет на уступки, то все равно кардинально ничего не изменится по отношению к Москве. Он отметил, что западные страны, в первую очередь США, оказывают давление даже на те государства, с которыми у них нет политических разногласий.

"Если мы полностью сдадимся и наплюем на свои национальные фундаментальные интересы, будут ли какие-то изменения? Может быть, какие-то внешние сигналы будут, но кардинально ничего не изменится ... Смотрите, ведь КНР не имеет отношения к Крыму и Донбассу. Нас обвиняют, что мы Донбасс оккупируем. Это, конечно, полная чушь, ложь. Китай не имеет к этому отношения, а тарифы на его товары увеличиваются и увеличиваются. Атака на Huawei: откуда она взялась и в чем смысл? Смысл только в одном — сдерживание развития Китая, который стал глобальным конкурентом другой глобальной державы — США", – заявил Путин.

Отметим, сегодня Путин уже скромно оценил потери России от санкций Запада. Он назвал суммы, сколько потеряли за несколько лет РФ и Евросоюз.

Больше читайте на сайте "Сегодня": "Прямая линия с Путиным: главные заявления президента России" .

Как сообщали новости "Сегодня", сегодня на саммите в Брюсселе Европейский Союз рассмотрит вопрос продления санкций против России. Решение будут принимать после отчета канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона о состоянии переговоров в "нормандском формате" и выполнении Минских соглашений. Также поднимут вопрос российской паспортизации Донбасса и украинских военнопленных моряков.


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Тег Россия, Китай, Путин, Донбасс, санкции

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