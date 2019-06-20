Путин об оккупации Донбасса: "Полная чушь и ложь"
Российский лидер считает несправедливыми санкции против РФ и привел в пример Донбасс и Китай
Президент РФ Владимир Путин во время прямой линии, говоря о санкциях Запада, сравнил оккупацию Донбасса с ситуацией вокруг сдерживания Китая американцами.
По его мнению, если Россия согласится выполнить все требования Запада для отмены санкций и пойдет на уступки, то все равно кардинально ничего не изменится по отношению к Москве. Он отметил, что западные страны, в первую очередь США, оказывают давление даже на те государства, с которыми у них нет политических разногласий.
"Если мы полностью сдадимся и наплюем на свои национальные фундаментальные интересы, будут ли какие-то изменения? Может быть, какие-то внешние сигналы будут, но кардинально ничего не изменится ... Смотрите, ведь КНР не имеет отношения к Крыму и Донбассу. Нас обвиняют, что мы Донбасс оккупируем. Это, конечно, полная чушь, ложь. Китай не имеет к этому отношения, а тарифы на его товары увеличиваются и увеличиваются. Атака на Huawei: откуда она взялась и в чем смысл? Смысл только в одном — сдерживание развития Китая, который стал глобальным конкурентом другой глобальной державы — США", – заявил Путин.
Отметим, сегодня Путин уже скромно оценил потери России от санкций Запада. Он назвал суммы, сколько потеряли за несколько лет РФ и Евросоюз.
Больше читайте на сайте "Сегодня": "Прямая линия с Путиным: главные заявления президента России" .
Как сообщали новости "Сегодня", сегодня на саммите в Брюсселе Европейский Союз рассмотрит вопрос продления санкций против России. Решение будут принимать после отчета канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона о состоянии переговоров в "нормандском формате" и выполнении Минских соглашений. Также поднимут вопрос российской паспортизации Донбасса и украинских военнопленных моряков.
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