Путин оценил встречу с Зеленским: появилось видео

/ Фото: Сегодня

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Президент России Владимир Путин позитивно оценил переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским, которые длились чуть более часа.

После того как хозяин Кремля вышел с переговоров, журналисты поинтересовались у него, как прошла встреча, на что он ответил: "Хорошо. По-деловому".

Также российские СМИ пишут, что в ответ на аналогичный вопрос на английском языке Путин сказал: Yes, I'm happy ("Да, я доволен").

Отметим, что первых их контакт состоялся в самом начале "нормандских переговоров", когда лидеры стран сели за стол. Судя по всему, президент Украины уже готов был начинать, а российский лидер сказал ему: "Сейчас все выйдут и поговорим".

Отметим, что переговоры президентов длились чуть более часа.

Как сообщали новости "Сегодня", по прибытии в Елисейский дворец лидеры четырех стран провели двусторонние встречи (примерно по 40 минут): Макрон – Зеленский, Меркель – Путин, потом Зеленский – Меркель и Путин – Макрон. Далее лидеры пришли за общий "нормандский стол" в присутствии своих советников. Зеленский и Путин сели напротив друг друга. Президенту Украины подготовили толстую папку бумаг, которые он долго просматривал перед началом переговоров. Отметим, что ранее президенты Украины и России провели только три телефонных разговора и встречаются впервые.

Смотрите также видео прибытия Зеленского, Путина и Меркель в Елисейский дворец.

Напомним, что лидеры Франции, Германии, Украины и России соберутся за одним столом впервые с 2016 года. До этого было пять "нормандских встреч" – две в 2014-м, две в 2015-м и последняя в октябре 2016 года. Главный вопрос переговоров – мир на Донбассе, однако каждая сторона будет преследовать свои интересы. Например, Франция и Германия хотят скорейшего урегулирования ради налаживания бизнес-отношений с Москвой и не сильно вникают в тонкости процесса; Россия хочет протолкнуть особый статус Донбасса на своих условиях и заставить Киев вести переговоры с боевиками. А вот украинская сторона хочет получить контроль над границей (войска РФ и боевики убираются с Донбасса), развести войска по всей линии разграничения для прекращения огня и провести окончательный обмен пленными "всех на всех". Отметим, что "вишенкой на торте" переговоров может стать договоренность о выборах на Донбассе. итайте все подробности с фото и видео встречи "Нормандской четверки" в Париже.

Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

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