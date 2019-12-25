Путин одобряет действия Сталина: эксперт о плохих сигналах для Украины

Любовь российского президента к Иосифу Сталину и его методам не сулит украинцам ничего хорошего

Владимир Путин / Фото: AFP

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Российский президент Владимир Путин, который на прошлой неделе осудил передачу Украине якобы "исконно русских земель", может пойти по стопам советского диктатора Иосифа Сталина, что не сулит для Украины ничем хорошим.

Об этом сайту "Сегодня" рассказал руководителя Центра исследований РФ в Национальном институте стратегических исследований Петр Бурковский.

"На вопрос о Ленине, не пора ли его выносить из Мавзолея, Путин ответил, что у Ленина была неправильная точка зрения по национальным вопросам, а у Сталина – правильная. Сталин "отличился" несколькими вещами: организованным в Украине искусственным Голодомором; пактом Молотова-Риббентропа, где шла речь о разделе Польши; абсолютно бездарным командованием Красной армией и ведением боевых действий во Второй мировой, когда десятки миллионов людей погибли, а те, кто вернулся из концентрационных лагерей, попали в плен или опять-таки попали в лагеря; Сталин подавил национально-освободительные восстания ОУН-УПА в Украине. Судя по всему, Путин одобряет все, что было сделано Сталиным", – сказал Бурковский.

По словам эксперта, отсюда для Украины очень плохие выводы. Во-первых, Путин будет искать пути договориться с Западом за счет интересов Украины, как это в свое время сделал Сталин с Гитлером. Во-вторых, в государствах, которые были захвачены Красной армией по итогам Второй мировой, Сталин преуспел в установлении марионеточных режимов, вспомнить только Чехословакию. Все это Путин будет пытаться сделать и в Украине, уверен Петр Бурковский.

Ранее сайт "Сегодня" разбирался, к чему готовиться Украине в случае смены политической системы в России. Более подробно об этом вы можете узнать в материале "Транзит власти в России: зачем Путин копирует Сталина и к чему готовиться Украине".

Напомним, что МИД Украины осудил Владимира Путина за высказывание об украинском Востоке и Причерноморье – министр иностранных дел Вадим Пристайко намекнул на "плохой финал" для тех, кто посягает на чужую территорию.

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