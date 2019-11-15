Путин отреагировал на слова Пристайко о возможном выходе Украины из "Минска"

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Президент России Владимир Путин прокомментировал заявление министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко о том, что не исключается вариант с выходом Киева из Минских соглашений. Этот вопрос российский лидер комментировал на пресс-конференции в Бразилии, передает пресс-служба Кремля.

Хозяин Кремля отметил, что выполнение пунктов Минских соглашений – это будет основная тема на встрече Нормандской четверки, и от них нельзя отказываться.

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"Мы видим заявления, например, министра, по-моему, иностранных дел Украины. (Вадим Пристайко – Ред.) заявил о том, что Украина вообще может отказаться от Минских соглашений. Но это как? Мы что тогда будем обсуждать в "нормандском формате"? О чем там может идти тогда речь, я не очень понимаю", – сказал Путин.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях министр Вадим Пристайко заявил, что Украина может выйти из Минских соглашений. Он отметил, что Киев не намерен бесконечно тянуть "минский процесс", если он не будет давать результат по урегулированию на Донбассе.

Ранее президент Владимир Зеленский назвал главную проблему Минских соглашений. Он называет "Минск" неэффективным и считает, что его нужно пересмотреть в "нормандском формате".

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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