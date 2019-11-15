Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,24
26,66

Путин отреагировал на слова Пристайко о возможном выходе Украины из "Минска"

15 ноября, 10:22

Российский лидер объяснил, почему Киеву бессмысленно отказываться от Минских соглашений

/ Фото: AFP

Президент России Владимир Путин прокомментировал заявление министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко о том, что не исключается вариант с выходом Киева из Минских соглашений. Этот вопрос российский лидер комментировал на пресс-конференции в Бразилии, передает пресс-служба Кремля.

Хозяин Кремля отметил, что выполнение пунктов Минских соглашений – это будет основная тема на встрече Нормандской четверки, и от них нельзя отказываться.

Реклама

"Мы видим заявления, например, министра, по-моему, иностранных дел Украины. (Вадим Пристайко – Ред.) заявил о том, что Украина вообще может отказаться от Минских соглашений. Но это как? Мы что тогда будем обсуждать в "нормандском формате"? О чем там может идти тогда речь, я не очень понимаю", – сказал Путин.

В тренде
Нардеп Анна Скороход обвиняет: что нужно знать о скандале в "Слуге народа"
Фото: rucompromat.com, Facebook

Как сообщали новости "Сегодня", на днях министр Вадим Пристайко заявил, что Украина может выйти из Минских соглашений. Он отметил, что Киев не намерен бесконечно тянуть "минский процесс", если он не будет давать результат по урегулированию на Донбассе.

Ранее президент Владимир Зеленский назвал главную проблему Минских соглашений. Он называет "Минск" неэффективным и считает, что его нужно пересмотреть в "нормандском формате".

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Владимир Путин минские соглашения Вадим Пристайко

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Обновленная
Обновленная "Свобода слова Савика Шустера": где смотретьУкраина
Под Раду принесли свинью в гробу
Под Раду принесли свинью в гробуДругие новости
Адвокат подтвердил задержание мужа нардепа Скороход: новые подробности
Адвокат подтвердил задержание мужа нардепа Скороход: новые подробностиПолитика
Со свиньей в гробу и блокированием внутри Рады: как голосовали за земельную реформу
Со свиньей в гробу и блокированием внутри Рады: как голосовали за земельную реформуПолитика
Заседание Верховной Рады: онлайн-трансляция
Заседание Верховной Рады: онлайн-трансляцияПолитика
Шойгу лично координировал боевиков: опубликованы новые доказательства по делу МН17
Шойгу лично координировал боевиков: опубликованы новые доказательства по делу МН17Политика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...