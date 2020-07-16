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Путин перенес поездку в Крым: стала известна новая дата

16 июля, 13:47

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

В Крыму российский президент должен был дать старт началу строительства военных кораблей

Визит президента России Владимира Путина в Крым, который планировался на сегодня, перенесен на 20 июля. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает УНИАН.

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"Сегодня произошли изменения в рабочих планах президента: ранее анонсированная нами поездка в Крым и участие в церемонии закладки новых боевых кораблей состоится в понедельник. Рабочая поездка в Крым перенесена на понедельник", – сказал Песков.

Отметим, что, согласно украинскому законодательству, Кремль должен согласовывать с украинскими компетентными органами визиты на оккупированный Россией полуостров. В понедельник Путин очередной раз собрался нарушить закон.

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Как сообщали новости "Сегодня", последний раз президент России был в оккупированном Крыму 18-19 марта, где встречался с подконтрольными Москве "властями" полуострова. Немного ранее, в январе, Путин в Крыму наблюдал за масштабными учениями российского флота.

В свою очередь Киев не раз осуждал незаконные поездки российского лидера на украинский полуостров и направлял дипломатические ноты. В МИД Украины заявляли, что никакие поездки российских чиновников не изменят статус украинского Крыма. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба объяснил визиты Путина в Крым.

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