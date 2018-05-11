Путин попал в безвыходное положение из-за нападения на Украину – Пионтковский

Президент России Владимир Путин оказался в очень сложном положении из-за агрессии против Украины – решение всех его проблем зависит от уступок по Украине, однако он на них не пойдет, ибо для него это обернется катастрофой.

Такое мнение высказал в комментарии изданию "ГОРДОН" российский политолог Андрей Пионтковский.

"Мы наблюдаем серию внешнеполитических провалов Москвы: избиение путинцев в Сирии, уничтожение иранских военных объектов Израилем и так далее. Причем РФ никак не отвечает. За понты приходится отвечать – а им просто нечем. Также нужно отметить полный провал в КНДР и ситуацию в Армении. До Кремля дошло, что он проигрывает гибридную войну", – сказал эксперт.

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Пионтковский считает, что Путин загнан в безвыходное положение – без уступок по Украине он не решит вопрос с Западом, но и отступление по украинскому вопросу – это катастрофа для него.

"Думаю, Москва постарается о чем-то договориться с Западом, чтобы снизить градус напряженности. И, прежде всего, избежать губительных персональных санкций. Ведь цена вопроса –1 трлн долларов. Это активы частных лиц из РФ, которые находятся в США. Но без уступок по украинскому вопросу никакого ослабления санкций не будет. А для Путина любое отступление по Украине – это политическая смерть в России. Думаю, попытка наладить отношения с Западом будет безуспешной и обострит конфликт внутри российской политической элиты", – подчеркнул политолог.

Он добавил, что Путин может плохо кончить – его сметет либо революция в России, либо заговор внутри ближайшего окружения.

Напомним, ранее в США дали прогноз, изменит ли Путин свою политику по Украине. Американский политолог украинского происхождения, старший аналитик по тематике постсоветского пространства в американской частной разведывательно-аналитической компании Stratfor Юджин Чаусовский считает, что возможны шаги, которые заставят Россию пересмотреть свои приоритеты в отношении Украины, но они будут иметь последствия и для Европы.