Путин после встречи с Меркель сделал заявление по Донбассу и "нормандским переговорам"

Президент России Владимир Путин оценил переговоры по Донбассу и считает, что Минским соглашениям нет альтернативы, и только они помогут урегулировать конфликт.

Об этом он заявил после встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель, передает ТАСС.

По его словам, сейчас страны прорабатывают возможность новых переговоров "нормандской четверки" по Донбассу.

"Мы считаем "нормандский формат" важным инструментом урегулирования ситуации на юго-востоке Украины. Россия готова работать в этом формате. Мы считаем его очень важным, и на сегодняшний день замены ему нет. Мы (во время переговоров с Меркель) конкретную дату не обсуждали, но говорили о такой возможности. Встреча на высшем уровне всегда должна быть предварительно хорошо подготовлена, проработана. Наши коллеги работают над этим – и помощники, и министерства иностранных дел", – сказал Путин.

Также российский лидер уверен, что альтернативы Минским соглашениям по урегулированию конфликта на Донбассе нет, и в этом его поддержала Меркель.

"Коснулись (на переговорах с Меркель) положения дел в Украине. По обоюдному мнению, Минские соглашения остаются безальтернативной основой урегулирования. И мы, конечно, будем продолжать совместную работу в рамках "нормандского формата", содействовать результативной деятельности контактной группы в Минске", – подчеркнул президент РФ.

Ранее президент Украины Петр Порошенко напомнил Путину о Минских соглашениях. Глава украинского государства во время телефонного разговора с российским коллегой напомнил о том, что пора бы уже начать выполнять обязательства, и объяснил важность миротворческой миссии на Донбассе.

Также президент Украины недавно обозначил сроки встречи "нормандской четверки". Он рассчитывает на определенные решения по итогам встречи лидеров стран.