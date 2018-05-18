Путин после встречи с Меркель сделал заявление по Донбассу и "нормандским переговорам"

Сегодня, 16:58

Российский лидер четко дал понять, что поможет закончить войну в Украине

Владимир Путин. Фото: AFP
Владимир Путин. Фото: AFP

Президент России Владимир Путин оценил переговоры по Донбассу и считает, что Минским соглашениям нет альтернативы, и только они помогут урегулировать конфликт.

Об этом он заявил после встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель, передает ТАСС.

По его словам, сейчас страны прорабатывают возможность новых переговоров "нормандской четверки" по Донбассу.

"Мы считаем "нормандский формат" важным инструментом урегулирования ситуации на юго-востоке Украины. Россия готова работать в этом формате. Мы считаем его очень важным, и на сегодняшний день замены ему нет. Мы (во время переговоров с Меркель) конкретную дату не обсуждали, но говорили о такой возможности. Встреча на высшем уровне всегда должна быть предварительно хорошо подготовлена, проработана. Наши коллеги работают над этим – и помощники, и министерства иностранных дел", – сказал Путин.

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Также российский лидер уверен, что альтернативы Минским соглашениям по урегулированию конфликта на Донбассе нет, и в этом его поддержала Меркель.

"Коснулись (на переговорах с Меркель) положения дел в Украине. По обоюдному мнению, Минские соглашения остаются безальтернативной основой урегулирования. И мы, конечно, будем продолжать совместную работу в рамках "нормандского формата", содействовать результативной деятельности контактной группы в Минске", – подчеркнул президент РФ.

Ранее президент Украины Петр Порошенко напомнил Путину о Минских соглашениях. Глава украинского государства во время телефонного разговора с российским коллегой напомнил о том, что пора бы уже начать выполнять обязательства, и объяснил важность миротворческой миссии на Донбассе.

Также президент Украины недавно обозначил сроки встречи "нормандской четверки". Он рассчитывает на определенные решения по итогам встречи лидеров стран.
Россия, Путин, Донбасс, Меркель, минские соглашения, нормандский формат

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