Путин позвонил Лукашенко: говорил о братских отношениях, просил за наемников Вагнера

Кремль заверил Минск, что заинтересован в сохранении в Беларуси политической стабильности

Судьба 33 наемников ЧВК Вагнера, задержанных под Минском , продолжает волновать Кремль, поэтому президент РФ Владимир Путин позвонил белорусскому лидеру Александру Лукашенко.

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Во время телефонного разговора были обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития братских российско-белорусских отношений, сообщает пресс-служба Кремля.

"Проведен обмен мнениями в связи с недавним задержанием на территории Республики 33 российских граждан. Выражена уверенность, что возникшая ситуация будет урегулирована в духе взаимопонимания, характерного для сотрудничества двух стран", – говорится в сообщении.

Кроме того, Путин заявил, что заинтересован в сохранении в Беларуси стабильной внутриполитической ситуации и проведении предстоящих президентских выборов в спокойной обстановке, пишет пресс-служба Кремля.

Напомним, несколькими днями ранее Лукашенко пожурил Россию, что она поменяла братские отношения с Беларусью на "партнерские".

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Сайт "Сегодня" сообщал, что Лукашенко обещал дать "зеленый свет" экстрадиции боевиков Вагнера в Украину.

Также сообщалось, что Зеленский обсудил с Лукашенко выдачу наемников Вагнера Украине.

Видео: Пул Первого/Telegram

Все подробности в спецтеме Задержание наемников ЧВК "Вагнер" в Минске

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