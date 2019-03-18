Путин прибыл в оккупированный Крым: опубликованы фото
Хозяин Кремля прибыл на украденный у Украины полуостров для празднования аннексии
Президент России Владимир Путин прибыл в оккупированный Крым по случаю "празднования" россиянами пятой годовщины аннексии полуострова. Об этом сообщает пресс-служа Кремля.
Так, первым делом российский президент отправился в Севастополь, где принял участие в запуске Балаклавской и Таврической ТЭС.
На церемонии пуска новых энергоблоков также присутствовали заместитель председателя правительства Дмитрий Козак, министр энергетики Александр Новак, самопровозглашенный "глава" Республики Крым Сергей Аксенов и генеральный директор Государственной корпорации "Ростех" Сергей Чемезов.
Он назвал знаменательным день кражи полуострова у Украины 18 марта в 2014 году.
Напомним, сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказывал о планах визита Путина в Крым. По его словам, помимо запуска работы ТЭС, российский лидер намерен встретиться с крымчанами и представителями деловых структур Крыма.
В свою очередь глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, говоря о визите Путина в Крым, сказал, что преступника тянет на место преступления. Он убежден, что президент РФ окажется на скамье подсудимых Международного трибунала.
А вот самопровозглашенный глава полуострова Сергей Аксенов признал ухудшение жизни в Крыму после его аннексии Россией. По его словам, наибольшая проблема – это высокие цены на лекарства и еду, а в больницах не хватает толковых специалистов.
А тем временем Украина собирается подсчитать потери из-за аннексии Крыма.
Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 г. после проведения т. н. "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН.
Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 г. началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.
В свою очередь Международный криминальный суд (Гаагский трибунал) признал, что действия России во время оккупации Крыма расцениваются как военный конфликт против Украины. В Гааге отмечают, что данный международный конфликт может быть расследован по нормам Римского статута.
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