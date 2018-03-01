Путин пригрозил ядерным ударом: появилась реакция МИД Украины

Сегодня, 17:24

Спикер МИд Украины ответила на слова президента РФ о приминении ядерного оружия

Владимир Путин, фото AFP
Владимир Путин, фото AFP

Сегодня Россия перешла к тактике угроз ядерных ударов. Об этом, в Twitter заявила спикер Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца, комментируя слова президента РФ Владимира Путина.

"1.03.2014 г. Совет Федерации РФ поддержал обращение о разрешении на применение вооруженных сил РФ в Украине. Сегодня угрожает ядерными ударами", – написал она.

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Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия использует ядерное оружие в том случае, если против нее или ее союзников будет применено также оружие массового поражения.

По его словам, даже если без ядерной атаки России будет угрожать опасность от обычного вооружения, Москва ответит ядерным ударом.

"Ответ будет мгновенным и со всеми вытекающими последствиями. Ни у кого на этот счет не должно быть никаких сомнений", – заявил Путин.

Напомним, глава МИД РФ Сергей Лавров сделал жесткое заявление по ядерному оружию США в Европе. По его словам, наличие готовых к применению тактических ядерных вооружений США в Европе – "явно агрессивная позиция".
Путин, ядерное оружие, МИД Украины, Беца

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"Сегодня"

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