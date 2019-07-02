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Путин приказал ускорить паспортизацию Донбасса

2 июля, 18:03

При получении российского гражданства украинцам могут начать оказывать дополнительные преференции

Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko
Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko.

Несмотря на указ об упрощении получения украинцами гражданства РФ, российский президент Владимир Путин хочет ускорить этот процесс еще сильнее, поэтому он поручил разработать систему дополнительных преференций при смене гражданства украинцами.

Ответственным за это Путин назначил министра внутренних дел России Владимира Колокольцева, сообщили на сайте Кремля 2 июля.

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"МВД России проанализировать правоприменительную практику приема в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке и при необходимости внести предложения по предоставлению гражданам Украины, желающим приобрести гражданство Российской Федерации, дополнительных преференций", – говорится поручении.

На исполнение такого получения у Колокольцева есть времени до 1 августа.

Как мы уже неоднократно писали, двойное гражданство в Украине не признается законодательством.

Напомним, решение Путина выдавать жителям оккупированного Донбасса российские паспорта экс-президент Украины Петр Порошенко назвал подготовкой к полноценной аннексии украинского Донбасса.


В то же время действующий глава государства Владимир Зеленский призвал Россию не говорить с Украиной на языке угроз, а также военного и экономического давления.

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Тег Россия, Путин, гражданство, граждане Украины

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