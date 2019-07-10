Путин приплел к расстрелам на Майдане "грузинских снайперов" и попытался выгородить Януковича

Путин "полностью исключил" возможность участия Януковича в кровавых событиях на Майдане

Фото: AFP

Участие в расстреле Майдана принимали "грузинские снайперы". Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью Оливеру Стоуну в фильме "В борьбе за Украину".

"Я знаю о том, о чем вы сказали", – ответил Путин на вопрос о том, знает ли он об участии грузинских снайперов расстрелах на Майдане в 2014 году.

"Я знаю о том, что действовавшие тогда власти во главе с президентом Януковичем не использовали армию и не были заинтересованы в том, чтобы давать хоть какой-то повод для действий силового характера со стороны оппозиции", — попытался Путин выгородить лишенного звания президента Украины Виктора Януковича, отвечая на вопрос Стоуна о "грузинских снайперах".

Также президент России добавил, что Янукович, мол, неоднократно говорил ему о том, что "у него даже в голове не укладывалось применить силу против гражданского населения, даже против тех людей, которые уже взяли в руки оружие".

Путин заметил, что "полностью исключает" возможность его участия.

Напомним, что ранее в этом же интервью Путин сообщил о секретных договоренностях с Обамой по Украине.

Ранее Генеральная прокуратура Украины передала в суд обвинительный акт по делу о преступлениях на Майдане в отношении бывшего следователя одного из райуправления милиции Киева, прокурора прокуратуры Киева и заместителя руководителя одной из местных (районных) прокуратур столицы.

Напомним, в декабре прошлого года ГПУ передала в суд еще одно обвинение по "делам Майдана". Перед судом предстанет заместитель председателя Днепровского районного суда Киева, который обвиняется в вынесении заведомо неправосудных решений о применении мер пресечения для активистов.

Отметим, по официальным данным украинских правоохранителей, в период 19-22 февраля 2014 года на Майдане Незалежности и в центре Киева погибли 78 активистов, 278 активистов получили тяжелые и средней тяжести телесные повреждения. Всего пострадали более двух тысяч человек. В ноябре 2018-го было пять лет трагедии на Майдане. Читайте подробней о том, кого наказали и что говорят политики, а также какого прогресса в расследовании расстрела майдановцев добились силовики.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Путин приплел к расстрелам на Майдане "грузинских снайперов" и попытался выгородить Януковича". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"