Путин проигрывает Украину окончательно и бесповоротно – известный писатель

Сегодня, 10:24

Курков объяснил, что в вопросе с обменом Сенцова на россиян президент РФ повторяет политику Сталина

Владимир Путин. Фото: AFP
Владимир Путин. Фото: AFP

Президент России Владимир Путин терпит поражение в Украине и поэтому отказывается освобождать украинских политзаключенных, в том числе незаконно осужденного украинского кинорежиссера Олега Сенцова, за которого просит едва ли не весь мир.

Такое мнение высказал в интервью "Апострофу" известный писатель Андрей Курков.

Он считает, что причина отказа России даже рассматривать вопрос о Сенцове лежит, прежде всего, в том факте, что в войне за Украину Путин проигрывает.

"Проигрывает Украину окончательно и бесповоротно. Весь мир требует от него вывести свои войска с Донбасса, вернуть Крым, прекратить отправлять боезапасы в фейковые "республики" на востоке Украины. Весь мир от него также сегодня требует освободить Олега Сенцова. Он не реагирует ни на одно из требований, явно считая их равнозначными. То есть выполнение любого из этих требований будет воспринято самим российским президентом и его сторонниками, как признак капитуляции", – объяснил Курков.

Писатель отметил, что, судя по всему, Путину не нужны его соотечественники – его не волнует судьба тех россиян, которых удерживает Украина.

"Здесь он полностью повторяет политику Сталина, считавшего советских солдат, попавших в плен, предателями. Проще говоря, Украина, требуя освобождения или обмена украинских политзаключенных, пытается вести переговоры с людьми, находящимися ментально в другой эпохе – в эпохе холодной войны, в эпохе, когда вопрос ценности человеческой жизни в лучшем случае вызывал у политиков СССР удивленную улыбку", – подчеркнул он.

Ранее глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров рассказывал, что Россия может освободить Сенцова только тогда, когда от этого будет иметь личную выгоду сам Путин. И никакие иностранные политики и лидеры государств не повлияют на российского президента.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков еще в мае рассказывал, почему Москва не хочет менять Сенцова. Он объяснил, что трудности возможного обмена связаны с тем, что Россия "повесила" на украинца слишком тяжкую статью за "терроризм".
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