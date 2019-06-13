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Путин прокомментировал начало президентства Зеленского

13 июня, 11:42

Хозяин Кремля объяснил, почему еще рано оценивать деятельность президента Украины

Фото: Сегодня

Пока переговоры президента Владимира Зеленского с Владимиром Путиным под вопросом, российский лидер своеобразно прокомментировал первые действия главы украинского государства на своем посту.

"Я не давал на Петербургском форуме никакой оценки деятельности президента Зеленского, потому что пока деятельности никакой нет. Я не мог этого сделать в силу вот этого объективного обстоятельства: он только приступает к работе. Я по себе знаю: для того чтобы даже понять задачи, которые перед ним стоят, потребуется немало времени. Надеюсь, что эта адаптация к новому качеству пройдет достаточно быстро", – сказал Путин.

А тем временем, как сообщали новости "Сегодня", Путин разразился новым циничным заявлением по Украине. Пока на Донбассе агрессор продолжает стрелять, в Крыму российские силовики продолжают задержания крымских татар, российский президент намекает на "восстановление дружбы".

В то же время недавно Владимир Зеленский поставил условие Кремлю по нормализации отношений Украины и России. Он также не раз высказывал недовольство эскалацией ситуации на фронте – усиление обстрелов приводит к увеличению потерь украинской армии, а это не тот путь к урегулированию конфликта, на который он рассчитывает. Глава государства пояснил, что Москва на ближайшей встрече в "нормандском формате" должна продемонстрировать шаги к деэскалации конфликта с Украиной, считает глава государства.

Ранее президенты России, Франции и канцлер Германии обсудили Украину. Подробней смотрите в видеосюжете:


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Тег Россия, президент, Путин, Зеленский

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УНИАН

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