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В Кремле сделали новое заявление о срыве отвода войск на Донбассе. Президент России Владимир Путин обвиняет украинского лидера Владимира Зеленского в отсутствии прогресса в этом вопросе, но забыл упомянуть регулярные обстрелы со стороны боевиков.

На расширенном заседании Совета глав государств СНГ в Ашхабаде хозяин Кремля отметил якобы неспособность Киева выполнить свою часть договоренностей относительно разведения сил в районе Золотого и Петровского.

"Договорились о разводе сил, но никак президент действующий (Владимир Зеленский – ред.) не может обеспечить развод боевых подразделений и техники, не может. Подъехали туда националистические военные формирования и публично заявили: "Если армия уйдет с этих позиций, мы тогда встанем". Армия не уходит … Вот здесь нужно проявление политической воли. Поэтому поддерживать, считаю, нужно не конкретных людей, а проводимую ими политику", – сказал Путин.

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Стоит отметить, что Путин, выражая свое возмущение, забыл упомянуть, что, согласно договоренностям в Минске, разведение сил и средств в районе Петровского и Золотого начинается в том случае, если в течение семи дней не было вооруженных провокаций. Однако, по данным штаба Объединенных сил, 6 октября боевики обстреляли участок разведения сил в районе Золотого из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия. В итоге 7 октября было сорвано разведение войск вблизи Петровского и Золотого из-за обстрелов со стороны боевиков. Позже была назначена новая дата начала отвода войск – 9 октября 12:00, но процесс так и не начался из-за продолжающихся атак поддерживаемых Россией боевиков. Министр обороны Загороднюк заявлял, что ВСУ отойдут на позиции, которые уже занимали в 2016 году, однако разведение войск начнется, когда прекратится стрельба.

Как сообщали новости "Сегодня", президент Владимир Зеленский во время пресс-марафона назвал главное условие для отвода войск в Петровском и Золотом. Он также четко дал понять, что по отдельности Петровской и Золотое не будут "разводиться".

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