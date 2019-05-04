Путин пытается задобрить крымчан российскими паспортами – эксперт

Президент России пытается снизить недовольству жителей Крыма, считает эксперт

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Президент России Владимир Путин своим "паспортным" указом пытается снизить недовольство украинцев, которые проживают на временно оккупированных Россией территориях Донбасса и Крыма. Такое мнения высказал доктор политических наук, председатель правления экспертной группы "Сова" Михаил Савва.

"Что касается паспортов для крымчан, тут нет какой-то политической подоплеки, таких людей немного. Путин просто пытается решить их проблемы, чтобы не вызывать дополнительное недовольство, поскольку оно будет привязано к проблеме аннексии Крыма", – сказал он.

Напомним, 24 апреля Владимир Путин подписал указ об упрощении выдачи российских паспортов украинцам, которые проживают на временно оккупированных Россией территориях Донбасса.

"Установить, что лица, постоянно проживающие на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, имеют право обратиться с заявлением о приеме в гражданство России в упрощенном порядке", - говорится в указе.

Стоит отметить, что двойное гражданство в Украине не признается законодательством.

В то же время заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак намекал, что за получение "путинских паспортов" могут лишить гражданства Украины. По его мнению, предатели Украины из "Л/ДНР" с российским паспортом смогут избежать уголовного преследования.

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