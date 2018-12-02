Путин рассказал о встрече с Трампом "на ногах" и почему сорвались переговоры

Сегодня, 08:55

Полноформатные переговоры сорвались явно не из-за неких опасений Трампа, считает президент РФ

Путин и Трамп. Фото: kremlin.ru
Путин и Трамп. Фото: kremlin.ru

Президенту России Владимиру Путину удалось пообщаться с американским коллегой Дональдом Трампом на саммите Большой двадцатки (G20) в Буэнос-Айресе. Во время короткой встречи он ответил на вопросы президента США по Украине и высказал свое мнение по ситуации в Керченском проливе, сообщает пресс-служба Кремля.

Во время пресс-конференции, отвечая на вопросы журналистов, он назвал Трампа человеком с характером и очень опытным, поэтому полноформатная встреча между ними сорвалась явно не из-за неких опасений.

"Что касается срывов предварительных договоренностей, то, прежде всего, хотел бы сказать, что, по сути, инициатива изначально исходила от американской стороны. Потом мы эту встречу снесли в Париже, не желая разрушать запланированный график работы в рамках мероприятий, связанных со столетием окончания Первой мировой войны, чтобы не создавать проблем для хозяев – и так очень много было гостей, 90 гостей было, глав правительств и государств. Перенесли на Буэнос-Айрес. Вы видели, к сожалению, столкнулись с этой провокацией (российские корабли атаковали украинцев – ред.) в Черном море. Судя по всему, по этим соображениям американская сторона посчитала целесообразным эту встречу не проводить", – сказал Путин.

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Хозяин Кремля подтвердил, что на полях саммита между ним и Трампом состоялась короткая встреча "на ногах", во время которой коротко обсудили азовский кризис.

"Мы, что называется, "на ногах" – там все друг с другом общаются, – мы тоже пообщались с президентом Трампом. В двух словах я ответил на его вопросы, связанные с этим инцидентом в Черном море. У него своя позиция по этим вопросам и проблемам, у меня – своя. Мы остались при своем мнении, но, во всяком случае, я его проинформировал о нашем видении этого инцидента. Жаль, что нам не удается провести полноформатную встречу, поскольку, полагаю, она давно назрела. … Надеюсь, что эта встреча все-таки состоится тогда, когда американская сторона будет к этому готова", – подытожил российский президент.

Как рассказывал накануне американский госсекретарь Майк Помпео, президент США выдвинул условие для встречи с Путиным. По словам дипломата, Трамп встретится с Путиным только после того, как Россия освободит плененных в Керченском проливе военных украинских моряков.

Отметим, что президент РФ во время саммита обсуждал украинский вопрос с другими мировыми лидерами, в том числе с канцлером Германии Ангелой Меркель, президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Все они призывали российского лидера к освобождению украинских моряков, захваченных в Керченском проливе.

В то же время сам Путин отказался обсуждать вопрос обмена захваченных украинских моряков. Глава России также заявил о том, что Москва "пойдет по пути либерализации" пребывания украинских граждан на территории страны.
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"Сегодня"

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