Путин сделал новое циничное заявление по Украине

На Донбассе агрессор продолжает стрелять, в Крыму продолжаются задержания, а хозяин Кремля намекает на "восстановление дружбы"

Президент России Владимир Путин на фоне военной агрессии против Украины цинично выразил уверенность в нормализации отношений между двумя странами в будущем.

Запад выражает обеспокоенность в связи с новыми задержаниями в незаконно аннексированном Крыму, и требует от России немедленно освободить всех арестованных, о чем говорится в заявлении пресс-секретаря ЕС Майи Косьянчич. Прекратить задержания крымских татар также призвали в посольстве США в Украине.

А тем временем из Москвы звучит заявление Путина относительно Украины. В интервью одному из российских телеканалов российский президент заявил: "Отношения с Украиной будут неизбежно восстановлены, как бы ни развивались отношения между элитами (руководством двух стран – ред.)".

Напомним, недавно и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выступала с циничным предложением к Украине "начать все с чистого листа". Москва ждет выборов в Раду и рассчитывает на смену риторики нового президента Украины. Матвиенко рассчитывает, что Верховная Рада проявит интерес к восстановлению диалога с Россией, и Москва будет приветствовать такой шаг.

В то же время, как сообщали новости "Сегодня", недавно президент Владимир Зеленский поставил условие Кремлю по нормализации отношений Украины и России. Он также не раз высказывал недовольство эскалацией ситуации на фронте – усиление обстрелов приводит к увеличению потерь украинской армии, а это не тот путь к урегулированию конфликта, на который он рассчитывает. Глава государства пояснил, что Москва на ближайшей встрече в "нормандском формате" должна продемонстрировать шаги к деэскалации конфликта с Украиной, считает глава государства.

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