Путин сделал сомнительный комплимент Зеленскому: Не похож на националиста (дополнено)

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

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Президент РФ Владимир Путин считает, что украинский лидер Владимир Зеленский не похож на украинского националиста, однако сможет ли он с ними справиться – сказать сложно.

Об этом он заявил после переговоров с премьером Венгрии Виктором Орбаном в Будапеште.

"Сам господин Зеленский на украинского националиста, естественно, не похож, но сможет ли он справиться с ними — мне сейчас трудно сказать", — заявил хозяин Кремля и заметил, что не считает себя вправе давать оценку действиям Зеленского в его контактах с националистами.

"Правильно ли он выбрал такую форму общения как президент и верховный главнокомандующий, чтобы на линии соприкосновения уговаривать людей, которые отказываются подчиняться его приказам, я тоже не знаю", — добавил Путин, предложив журналистам самим дать оценку.

"Вопрос в том, доведет ли он [Зеленский] до конца то, что было сказано им публично, и то, что он сам считает целесообразным сделать", — отметил Путин. Он заметил, что теперь стало ясно, что процесс затянулся из-за нежелания националистов уходить из районов, где должно произойти разведение сил.

Напомним, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко в комментарии сайту "Сегодня" заявил, что отвод украинских войск в Золотом, где ранее состоялась перепалка Зеленского с добровольцами и ветеранами полка "Азов", который российская пропаганда называет националистическим, стал в определенной мере неожиданностью для Москвы, которая "недооценила Зеленского".

"Буквально на днях по итогам поездки Зеленского в Золотое Кремль устами Пескова обвинил украинскую власть в отсутствии контроля над ситуацией, возложив вину за срыв отведения на Украину. Риторику понять можно: хотя, с одной стороны, Москва заинтересована в выполнении Минских соглашений, с другой, она играет на дестабилизации ситуации в Украине. Они пытаются подставить Зеленского, показать, что он слабый, не контролирует ситуацию. Но здесь они просчитались. Зеленский оказался не так прост и не так слаб, как ожидали в Москве", – сказал политолог.

При этом Владимир Фесенко отметил, что ранее Москва и сама нарушала договоренности в том же Золотом.

"Напомню, что и в Станице Луганской не с первой попытки был отвод войск, и там нарушения были именно со стороны сепаратистов. И в Золотом были нарушения с той стороны. И даже в Москве обещали разобраться и повлиять на сепаратистов. Поэтому вопрос, кто кого и как контролирует, касается и Москвы", – сказал Владимир Фесенко.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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