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Путин скоро вернет украинских моряков, но с политической выгодой для России – Климкин

10 июля, 05:33

Путина интересует получение лучшего положения для поднятия ставок, – считает Климкин

Павел Климкин
Павел Климкин. Фото: AFP

24 военнопленных украинских моряка, которые незаконно удерживаются в России, могут свободить в ближайшее время. Но в обмен на это президент РФ Владимир Путин попытается получить как можно больше политической выгоды. Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин в эфире телеканала ATR.

"Я уверен, что их (военнопленных моряков — ред.) освободят, при чем в ближайшее время", – заявил он.

"Но для Путина важно решить этот вопрос, это моё личное мнение, — в контексте саммита G7, в контексте того, что будут встречи относительно Донбасса, возможно в нормандском формате. Он попробует это использовать именно в этом контексте. Также, конечно, для него очень важно, чтобы в Европе солидарность по поводу санкций уменьшалась. Он будет бить на конец года. Его интересует получение лучшего положения для поднятия ставок", – заявил Климкин.

"Я неоднократно говорил, что он использует парней как разменную монету. Его конечная цель — санкции и признание России как страны, которая попадает в "нормальность". А второе — это свобода действий и возможность действовать в Украине на раскол и федерализацию", — резюмировал министр.

Как сообщалось, 29 июня Путина на пресс-конференции по итогам саммита "Большой двадцатки" в городе Осака (Япония) спросили, связывали ли освобождение украинских моряков с возвращением России в ПАСЕ. "Нет, при чем здесь ПАСЕ и украинские моряки. Обратите внимание. По-моему, уже новоназначенный начальник Генерального штаба украинской армии подтвердил, что это была провокация, организованная экс-президентом Украины Петром Порошенко во время предвыборной борьбы. Это просто ни в какие ворота не лезет. Это безобразие. Давайте мы из этого будем исходить, если так, то фактически украинская сторона призналась, что это была провокация с их стороны", – заявил Путин.

Новости "Сегодня" сообщали, что президент США Дональд Трамп напомнил о пленных украинских моряках во время разговора с Путиным .


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Тег Россия, Путин, моряки, возврат, Климкин, пленные украинские военные

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Источник:

atr.ua

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