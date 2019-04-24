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Путин сможет официально ввести войска на Донбасс: Турчинов раскрыл замысел с паспортами

Сегодня, 18:03

Кремль идет на сознательную эскалацию агрессии и давление на руководство Украины

Фото: turchynov.com
Фото: turchynov.com.

Секретарь СНБО Александр Турчинов считает, что решение президента РФ Владимира Путина предоставлять российское гражданство жителям оккупированного Донбасса связано с тем, чтобы легализовать российские войска на востоке Украины, сообщает пресс-служба СНБО.

По его словам, сегодняшнее решение Кремля является ничем иным, как сознательной эскалацией агрессии против Украины и давлением на руководство страны.

"Путин создает правовые условия для официального применения вооруженных сил РФ против Украины. Это связано с тем, что российское законодательство позволяет использовать вооруженные силы для защиты граждан РФ за пределами российской территории. Ответ на это может быть только один – укрепление нашего оборонного потенциала, и соответствующая международная реакция на преступные действия Кремля с усилением санкционного давления на страну-агрессора", – сказал Турчинов.

Стоит отметить, что в соответствии с законодательством, в Украине не признается двойное гражданство.

Напомним, в декабре прошлого года Совет Федерации России одобрил закон, который дает Путину новые полномочия определять категории иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих право на получение российского гражданства в упрощенном порядке в гуманитарных целях.

В то же время в комментарии сайту "Сегодня" эксперт-международник Антон Кучухидзе рассказал, грозят ли Кремлю новые санкции Запада за паспорта жителям ОРДЛО. По его словам, Россия нарушает украинское законодательство и международные нормы.

Как известно, в феврале 2017 года Путин подписал указ о признании Россией "паспортов" так называемых "ДНР" и "ЛНР". Украинские власти назвали это доказательством оккупации Донбасса Россией, а тогдашний генсек ОБСЕ Ломберто Заньер заявил, что это решение помешает перемирию.


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Тег Россия, Путин, Турчинов, Донбасс, паспорта, войска

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Сегодня

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