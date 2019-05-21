Путин снова попытался усомниться в украинском законе об языке

Ряд стран отказались обсуждать украинский закон об языке в Совбезе ООН

Владимир Путин. Фото: AFP

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном снова попытался усомниться в украинском законе о языке и напомнил им об отказе ряда стран обсуждать в Совбез ООН принятый в Украине закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Напомним, что ранее США, Франция, Великобритания, Польша, Бельгия и Германия 20 мая заблокировали инициированное Россией экстренное заседание Совбеза ООН из-за принятия в Украине закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". За проведение такого заседания выступали Россия, Китай, ЮАР, Доминиканская Республика и Экваториальная Гвинея. Еще четыре страны воздержались.

Париж призвал голосовать против проведения заседания. "Сейчас не время рассматривать эту резолюцию. Это важный вопрос, но мы не можем проводить конструктивную дискуссию по инициативе одной из сторон", — пояснил постпред Франции при ООН Франсуа Делатр.

Постпред Германии Кристоф Хойсген поддержал заявление французского коллеги. И. о. постпреда США при ООН Джонатан Коэн назвал запрос на проведение встречи "попыткой России отвлечь внимание от демократичных процессов в Украине".

Как сообщалось, Рада обязала СМИ, органы власти и компании иметь украинскую версию сайтов. Украинская версия не должна быть меньше по объему и содержанию, чем страница на иностранном языке.

Ранее в парламентской газете "Голос Украины" опубликовали закон о функционировании украинского языка как государственного, который 15 мая подписал президент Петр Порошенко.

Напомним, 25 апреля Верховная Рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", 15 мая его подписал Порошенко и 16 мая он был официально опубликован. Он вступает в силу 16 июля, а некоторые его нормы – позже.

Читайте подробней, что нужно знать о "языковом" законе.





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