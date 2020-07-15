Путин снова собрался в Крым: в Кремле сообщили подробности

Президент России Владимир Путин снова собрался в оккупированный Крым 16 июля. Последний раз он там был в марте, несмотря на закрытый въезд из-за карантина.

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Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает УНИАН.

По его словам, российский президент посетит судостроительный завод "Залив" в Керчи, где примет участие в видеоконференции с другими судостроительными комплексами – "Севмаш" и "Северная верфь", на которых также будут закладывать новые корабли.

"Что касается завтрашнего дня. Запланированы телефонные междугородные разговоры. Но главное – то, что президент будет работать в Крыму, он примет участие в церемонии закладки боевых кораблей для ВМФ РФ … Пообщается с представителями, которые работают на заводе "Залив", будут еще встречи, о которых мы будем вас по ходу информировать", – сказал Песков.

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Как сообщали новости "Сегодня", последний раз президент России был в оккупированном Крыму 18-19 марта, где встречался с подконтрольными Москве "властями" полуострова. Немного ранее, в январе, Путин в Крыму наблюдал за масштабными учениями российского флота.

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В свою очередь Киев не раз осуждал незаконные поездки российского лидера на украинский полуостров и направлял дипломатические ноты. В МИД Украины заявляли, что никакие поездки российских чиновников не изменят статус украинского Крыма. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба объяснил визиты Путина в Крым.

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