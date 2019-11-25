Путин собрал Совбез России из-за нормандских переговоров

В России готовятся к переговорам "Нормандской четверки" в Париже

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ, на котором обсуждалась ситуация на Донбассе в контексте подготовки к саммиту "Нормандской четверки" в Париже. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Затрагивались различные международные вопросы. Состоялся обмен мнениями по ситуации на юго-востоке Украины в контексте подготовки к запланированному на 9 декабря саммиту в "нормандском формате", – отметил он.

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Ранее Дмитрий Песков заявил, что пока нет конкретных договоренностей, пройдет ли отдельная встреча президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина во время саммита в "нормандском формате" в Париже.

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Напомним, переговоры в "нормандском формате" состоятся 9 декабря в Париже и уже подтверждены всеми участниками "Нормандской четверки". Как сообщали новости "Сегодня", недавно президент Владимир Зеленский называл главную цель переговоров в "нормандском формате".

Также в Украине ходят противоречивые разговоры относительно будущих переговоров: представители власти заявляют о намерении как можно быстрее решить проблему Донбасса и вернуть туда мир, а их оппоненты называют возможные будущие договоренности по Донбассу капитуляцией и уверены, что выиграет от них именно Москва, а не Украина. Подробнее о будущих переговорах "Нормандской четверки" читайте в материале "Сегодня": Парижский прием: как Зеленскому не попасть в ловушку Путина.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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