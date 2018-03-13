Путин собрался в Крым: в Кремле озвучили планы визита
Российский лидер накануне президентских выборов намерен посетить не один крымский город
Президент РФ Владимир Путин собрался посетить оккупированный Крым 14 марта. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Возможно, российский лидер не зря едет на украинский полуостров, так как ранее сообщалось, что Путин может проголосовать на президентских выборах в Крыму.
Сообщается, что президент РФ с рабочей поездкой посетит ряд регионов Южного федерального округа: Краснодарский край, Крым и Севастополь.
"В ходе поездки Владимир Путин осмотрит Крымский мост, возведение которого началось в феврале 2016 года. Параллельно строятся автомобильная и железнодорожная части. К настоящему времени завершено сооружение основных конструкций автодорожной части, ведутся укладка асфальтового покрытия, установка барьерного ограждения и опор освещения", – говорится в сообщении.
Кроме того, глава российского государства осмотрит новый аэровокзальный комплекс международного аэропорта Симферополь, а также посетит Севастополь.
Напомним, последний раз Путин был в Крыму в ноябре прошлого года, когда принимал участие в открытии памятника "императору-миротворцу". Чтобы открыть памятник российскому императору. Путин уже приехал в Ялту.
Через пару дней появилась реакция Киева на уик-энд Путина в Крыму. В Министерстве иностранных дел выразили решительный протест и напомнили, что незаконные поездки российских чиновников на оккупированный полуостров – это нарушение украинских законов и суверенитета.
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