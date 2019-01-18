Путин согласился пустить западных экспертов в Керченский пролив – Лавров
Кремль согласился на просьбу Меркель по отправке французских и немецких специалистов
Президент России Владимир Путин согласился пустить в Керченский пролив для мониторинга ситуации с судоходством немецких и французских экспертов. Об этом заявил на пресс-конференции министр иностранных дел РФ Сергей Лавров после переговоров с главой МИД германии Гайко Маасом
По его словам, канцлер ФРГ Ангела Меркель ранее выступала с такой просьбой, на что получила согласие от российского лидера.
"Уже больше месяца назад канцлер Меркель просила президента Путина разрешить немецким специалистам приехать в район Керченского пролива и посмотреть, как осуществляется проход через эту акваторию, учитывая, что необходимо соблюдать нормы безопасности... И президент Путин тут же согласился", – сказал Лавров и добавил, что немецкий канцлер просила также допустить еще и французских специалистов, на что также последовало согласие.
Российский министр отметил, что немецкая сторона якобы хочет провернуть этот вопрос официально и задокументировано при согласовании с Украиной.
"Мы сказали честно, если наши коллеги заинтересованы в том, что обещал президент Путин канцлеру Меркель, это можно сделать сегодня, завтра, в любое время. Если идея состоит в необходимости облечь все это в какую-то политическую процедуру, в которой будет и украинская сторона принимать некие решения, но мы рискуем оказаться в той же ситуации, в которой оказался "Нормандский формат" с "формулой Штайнмайера", – подчеркнул глава МИД РФ.
Напомним, во время декабрьского телефонного разговора Меркель призвала Путина освободить захваченных украинских моряков.
Кроме того, в конце декабря Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон сделали заявление в поддержку Украины. Они подняли вопрос не только керченско-азовского кризиса, но и ситуации на Донбассе.
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