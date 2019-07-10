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Путин сообщил о секретных договоренностях с Обамой по Украине

10 июля, 05:45

Но глава российского государства отказался сообщить детали той беседы, сославшись на ее конфиденциальный характер

Фото: REUTERS/Yara Nardi
Фото: REUTERS/Yara Nardi.

Соединенные Штаты Америки якобы не выполнили часть договоренностей, достигнутых в 2014 году во время телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и занимавшего в то время высший государственный пост США Бараком Обамой.

Об этом рассказал сам российский лидер в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну для фильма "В борьбе за Украину". 

Однако Путин отказался сообщить детали беседы, которая якобы произошла между ним и Обамой, сославшись на ее конфиденциальный характер.

"Вы знаете, Обама уже не президент, тем есть определенные вещи, о которых мы не говорим", — сказал глава российского государства. "Во всяком случае могу сказать, что наши договоренности, которые были достигнуты в этом телефонном разговоре, с американской стороны не были исполнены", — заявил Путин. "Я бы на этом ограничился, не стал бы в детали вдаваться", — добавил он.

Как сообщали новости "Сегодня", в ответ на планы пропагандистского телеканала РФ и одного из украинских телеканалов провести телемост для обсуждения острых российско-украинских вопросов, Зеленский обратился к Путину с предложением провести переговоры с участием президента США Дональда Трампа.


Напомним, ранее в Кремле называли условия для встречи Путина с Зеленским. Как заявлял Дмитрий Песков, в Москве есть много вопросительных знаков для понимания подходов украинской стороны к урегулированию ситуации на Донбассе и относительно политики в отношении Москвы.

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Тег Россия, США, Путин, Обама, Украина, договоренность

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Источник:

ТАСС

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