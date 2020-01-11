Путин встретился с Меркель: решили – "Северный поток – 2" нужно достроить

Лидеры Германии и России договорились довести до конца проект газопровода в обход Украины

/ Фото: kremlin.ru

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель провела встречу с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которой лидеры двух стран решили, что строительство газопровода "Северный поток – 2" в обход Украины нужно довести до конца.

Об этом шла речь на совместной пресс-конференции лидеров Германии и России по итогам переговоров в Москве.

"Мы также говорили о проекте "Северный поток – 2". Он посредством нового европейского законодательства легитимирован, нам необходимо довести его до конца", – сказала Меркель.

По ее словам, была достигнута очень хорошая договоренность по поводу транзита газа через Украину на следующие пять лет.

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"Германия и другие европейские страны выигрывают от "Северного потока". "Северный поток – 1" работает. "Северный поток – 2" еще не готов. Все заинтересованы в диверсификации своих газовых поставок, но это очень важный проект", – заявила канцлер ФРГ.

В то же время, она добавила, что в Германии отслеживали события, связанные с запуском "Турецкого потока".

В свою очередь, Путин заявил, что в ходе переговоров были затронуты вопросы, связанные с продолжением транзита российского газа через территорию Украины.

"Было отмечено важное значение достигнутых 31 декабря договоренностей между "Газпромом" и украинскими партнерами, в соответствии с которыми транзитные поставки будут осуществляться в течение следующих пяти лет", – отметил хозяин Кремля.

Он подчеркнул, что эти договоренности носят взаимовыгодный и сбалансированный характер и для России, и для Украины.

Напомним, сайт "Сегодня" писал о том, что 20 декабря президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны, предусматривающий введение санкций против российских газопроводов "Северный поток – 2" и "Турецкий поток". Штрафы выпишут тем судам, которые занимаются прокладыванием труб для этих газопроводов, а также гражданам, которые имеют отношение к работе этих судов.

Швейцарская компания Allseas, корабли которой осуществляли прокладку труб по дну Балтийского моря для газопровода "Северный поток – 2", отреагировала на американские санкции и опубликовала заявление об остановке работ по проекту.

Правительство Германии полагает, что введенные США санкции не навредят проекту в целом, а лишь несколько перенесут запуск "Северного потока – 2".

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