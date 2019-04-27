Путин заявил о возможных переговорах с Зеленским

Российский президент не против встречи с лидером президентских выборов в Украине

Фото: AFP

Президент России Владимир Путин не исключает возможности проведения переговоров с новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским.

По словам российского президента, первой темой разговора с Зеленским, скорее всего, будет ситуация на оккупированном Донбассе. Также Путин заявил, что хотел бы прояснить вопросы экономического характера, в частности — будет ли в конце концов подписан новый договор на транзит через Украину российского газа.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 апреля подписал указ, согласно которому жители отдельных районов Донецкой и Луганской областей имеют право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ по упрощенной процедуре.

Решение российского президента уже осудили США, а Совет безопасности ООН вчера провел экстренное заседание, также отрицательно отреагировав на решение Путина. Украина ожидает от международного сообщества введения новых секторальных санкций в отношении российского государства.

Больше о том, почему Кремль решил пойти на выдачу паспортов жителям Донбасса, читайте в материале сайта "Сегодня": Российское гражданство для жителей ОРДЛО: зачем Путину провокация с паспортами.

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