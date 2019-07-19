Путина не хотят видеть на 80-летии начала Второй мировой: в Польше назвали причину

Из-за агрессии России в отношении Украины Путина не пригласили на годовщину начала войны

Владимир Путин. Фото: AFP

Уже не менее десятка мировых лидеров, включая президента Украины Владимира Зеленского, подтвердили свое участие в мемориальных мероприятиях по случаю 80-летия начала Второй мировой войны, которые пройдут в Польше 1 сентября.

Об этом 18 июля сообщил вице-премьер Польши Яцек Сасин, отметив при этом, что российского президента Владимира Путина среди гостей на церемонии не будет, попросту потому, что его не приглашали.

Сасин объяснил такой шаг Варшавы агрессией России в отношении Украины: незаконной аннексией Крыма и поддержкой оккупантов на Донбассе.

"Было бы неуместно отмечать годовщину вооруженной агрессии против Польши, пригласив лидера, который сегодня таким же образом действует в отношении своего соседа", – сказал польский вице-премьер.

На юбилей годовщины начала самой кровопролитного конфликта в Новейшей истории польские власти пригласили лидеров стран НАТО, Евросоюза и Восточного партнерства.

Среди мировых лидеров, которых ждут 1 сентября в Варшаве – президент США Дональд Трамп, канцлер Германии Ангела Меркель и президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер.

Напомним, что что европейские лидеры уже не впервые "открестились" от Путина в этом году. Ранее французские власти не пригласили президента России на 75-летие высадки союзников в Нормандии.

Подробнее о том, как проходили торжества в честь годовщины начала операции "Оверлорд", вы можете узнать в видеосюжете "Сегодня":

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