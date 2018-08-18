Путина в Германии встретили митингом в защиту Сенцова

Сегодня, 19:44

Сам президент РФ по дороге в ФРГ посетил свадьбу, на которой презентовал молодоженам самовар


Фото: Save Oleg Sentsov / Facebook

Фото: Save Oleg Sentsov / Facebook

Фото: Save Oleg Sentsov / Facebook

Президента России Владимира Путина, который ранее посетил на бракосочетание главы МИД Австрии, встретили пикетом в Германии. Митингующие призвали главу РФ освободить политзаключенного украинца Олега Сенцова.

Митинг проходит неподалеку от замка Мезеберг под Берлином, где сегодня, 18 августа, проходят переговоры президента Путина с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, отмечает сообщество "Save Oleg Sentsov". У ворот территории замка также собрались местные жители, чтобы встретить политиков.

Кроме того, как отмечают российские СМИ, на подъезде к резиденции проходят еще два пикета.

"Участники одного из них развернули транспаранты в поддержку развития дружественных отношений с Россией, а также против привлечения НАТО для решения кризиса в Украине. Второй пикет призван обратить внимание Ангелы Меркель – его организовали активисты, выступающие против политики президента Азербайджана Ильхама Алиева, накануне визита канцлера ФРГ в Баку, запланированного на 25 августа", – сообщает российский ТАСС.

Тем временем,  Путин уже прибыл в Берлин, откуда направится в резиденцию правительства ФРГ для почетных гостей Мезеберг. На пути в ФРГ Путин сделал остановку в Австрии. Во время этого частного визита он побывал на свадьбе министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль и финансиста Вольфганга Майлингера. Как заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, Путин подарил на свадьбу министру иностранных дел Карин Кнайсль и финансисту Вольфгангу Майлингеру картину, масловыжималку и тульский самовар. 

"Путин подарил молодоженам картину с сельскими мотивами, потому что именно из этих мест супруг, также подарил старинную масловыжималку и тульский самовар", – рассказал пресс-секретарь.

Встреча Путина и Меркель началась около 19:00 по киевскому времени. Ранее в Германии призвали Меркель потребовать у Путина освобождения Сенцова.
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"Сегодня"

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