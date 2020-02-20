Путина ждет серьезный разговор с главой ОБСЕ об Украине

Посетивший недавно Украину председатель Организации безопасности и сотрудничества в Европе и по совместительству премьер-министр Албании Эди Рама едет в Москву, передает "Укринформ".
Как сообщил 20 февраля замминистра европейских и иностранных дел Албании Этьен Джафай, главной темой визита Рамы в российскую столицу станет война на Донбассе и мирное урегулирование конфликта.
"Действующий глава ОБСЕ, наш премьер-министр в ближайшее время, на следующей неделе, отправится в Москву для того, чтобы начать дискуссию и лучше понять, что происходит. На этой основе мы будем готовить решения и возможные альтернативные процессы", – сказал Джафай.
Он также напомнил, что в прошлом месяце Эди Рама побывал на Донбассе и "познакомился с обстановкой, в частности, гуманитарной ситуацией в охваченных конфликтом районах".
По словам Джафая, СММ ОБСЕ прекрасно работает, но "она требует определенных условий и поддержки ресурсами для того, чтобы в полном объеме выполнять свои задачи".
Заместитель главы МИД Албании также подчеркнул важность обеспечения политической воли и многостороннего подхода к процессу урегулирования конфликта на востоке Украины.
"Албания будет продолжать придерживаться подхода, основанного на диалоге", – добавил он.
Напомним, что во время своего визита в Украину Эди Рама провел встречи с главой МИД Вадимом Пристайко, премьер-министром Алексеем Гончаруком и президентом Владимиром Зеленским.
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