Путину не нужны его соотечественники: Геращенко рассказала о переговорах в Минске

Сегодня, 16:53

А тем временем боевики ОРДЛО скрывают украинских пленных и выставляют неадекватные требования по обмену

Ирина Геращенко. Фото: Facebook
Ирина Геращенко. Фото: Facebook

Россия отказывается идти на контакт в вопросе освобождения заложников и ее не интересует освобождение своих соотечественников, которые содержаться в украинских тюрьмах. Об этом сообщила в Facebook вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко по итогам переговоров в подгруппах Трехсторонней контактной группы в Минске.

По ее словам, российский омбудсмен Татьяна Москалькова отказалась встретиться с ней в Минске, чтоб обсудить возможность обмена 36 россиян на украинских политзаключенных.

"России ее граждане просто не нужны. Я официально проинформировала представителей РФ и ОБСЕ, 22 россиянина, осужденных за подготовку терактов, диверсии, шпионаж, участие в незаконных вооруженных формированиях и военных действиях, написали обращение к президенту Путину с просьбой переместить их в РФ в обмен на украинцев в российских тюрьмах. Эти обращения уже направлены по дипломатическим каналам в МИД РФ. Я в свою очередь, продублировала их на гуманитарную подгруппу и ТКГ. РФ придется ответить на вопрос, собираются ли они позаботиться о судьбе своих граждан", – написала Геращенко.

Кроме того, политик напомнила россиянам и представителям ОБСЕ, что сегодня ровно 100 дней как голодает узник Кремля Олег Сенцов.

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Кроме того, был поднят вопрос списка тех украинцев, которые находятся в плену в ОРДЛО. По ее совам, боевики скрывают десятки пленных, а от Украины требуют выдать сотни преступников, в том числе россиян.

"В политической подгруппе украинские представители остро подняли вопрос контроля над украинско-российской границей. Пока не восстановим контроль – там будут "потеряшки" (военные РФ – ред.) и российское оружие и техника. Также мы требуем от РФ отменить указы о признании так называемых "документов республик". И необходимое условие политического урегулирования –отмена и роспуск псевдоструктур, всех этих "министерств" и "парламентов", созданных по сценарию Кремля. Все эти "органы" не соответствуют Минским соглашениям, и украинские переговорщики каждый раз напоминают это россиянам и их подчиненным", – добавила она.

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А тем временем у боевиков на Донбассе отменены "выборы". Как рассказал сайту "Сегодня" источник, близкий к переговорному процессу в Минске, это на 100% связано со встречей президента РФ Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа в Хельсинки, а так же недавней встречей Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель.
Россия, переговоры, заложники, Геращенко, Минск, Сенцов, обмен пленными

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Источник:

"Сегодня"

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