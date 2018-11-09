Путину не поздно искупить вину: родственники жертв MH17 обратились к Трампу с просьбой

Люди хотят знать правду о трагической гибели их родных и надеются, что президент США повлияет на Путина

Именно Россию считают виновной в катастрофе MH17 над Донбассом родственники погибших. Они обратились к президенту США Дональду Трампу, чтобы тот повлиял на российского лидера Владимира Путина в признании вины. Соответствующее письмо обнародовал в Twitter Томас Шансман, у которого погиб сын в этой катастрофе.

"Мы, как родственники (погибших рейса MH17. – Ред.), имеем право знать, что случилось с нашими родными. Мы призываем вас помочь в нашем поиске правды. Президент Путин должен ответить, а мы имеем право услышать. Мы призываем вас попытаться убедить его, что никогда не поздно искупать вину", – написал он.

Родственники погибших отмечают, что президент РФ пытается войти в историю как великий государственный деятель, однако ему нужно понимать, что сокрытие правды в очевидном преступлении по сбиванию самолета над Донбассом работает против него самого.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Россия попыталась украсть документы по расследованию MH17 – Нидерланды

Как известно, самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области после того, как он был сбит ракетой "земля-воздух". Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли.

В Нидерландах 24 мая прошла пресс-конференция с участием представителей Международной следственной группы (JIT). Так, глава центрального департамента уголовных расследований национальной полиции Нидерландов Уилберт Паулсен заявил, что у следователей появились отпечатки пальцев военнослужащих одной из бригад России, которые управляли ракетой ЗРК "Бук", сбившей малайзийский Boeing 777.

Также расследование установило, что "Бук", из которого был осуществлен выстрел, принадлежал российской 53-й зенитной ракетной бригаде ПВО, базирующейся в Курске. Паульсен также отметил, что в распоряжении следственной группы есть снимки, подтверждающие передвижение этого зенитно-ракетного комплекса с территории России.

Следственная группа также представила видео с доказательствами о причастности российского "Бука" к сбиванию MH17.