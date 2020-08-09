Путину сейчас не до войны: в России объяснили, что будет с Донбассом

Санкции так больно бьют по России, что Москва даже не против сейчас поговорить о мире

Президенту РФ Владимиру Путину сейчас не до активных действий по Донбассу, поскольку со всех сторон душат болезненными санкциями. Поэтому Кремлю выгодно сейчас оставить все как есть в виде "приглушенного тлеющего" конфликта. Об этом рассказал в интервью сайту "Сегодня" российский политолог Дмитрий Орешкин.

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По его словам, не заинтересованность Кремля в эскалации конфликта показывает до сих пор сохранившееся перемирие на Донбассе, что не свойственно агрессору. А причиной этому – санкции. Так, например, недавно Германия предложила ЕС ввести общие санкции за хакерскую атаку на Бундестаг, также действуют санкции США и Европы из-за Крыма, Донбасса, "Северного потока – 2".

"Санкции продолжают вводиться. Потому что сейчас у России уже другой международный имидж, чем тот, который был, когда Путин пришел к власти. Международная общественность на первых порах, как мы помним, остро не хотела вводить санкции, портить отношения с Путиным. А сейчас, после того, как он много разных интересных вещей на территории Западной Европы сделал, многие просто ищут повод, чтобы ввести санкции. Имидж работает уже против Путина. И вот, наконец, сейчас до Путина и его команды дошло, что все эти санкции – вещь достаточно болезненная. Что есть проблемы с экономикой очень серьезные. А главное, что они нарастают и нарастает разочарование людей. Поэтому Путину сейчас не до Донбасса. И не до войны на Донбассе. У него ситуация, когда ему, скорее, эту картинку надо "законсервировать", – сказал Орешкин.

По мнению политолога, Кремль оставит на Донбассе ситуацию такой, какая она сейчас, плюс не против поговорить о мире, о дипломатических переговорах, еще о чем-то. Но уже точно Путину сейчас не до экспансии.

"Нужно заниматься внутренними проблемами. Так что, я думаю, это вполне нормально. И для Украины – потому что Зеленский пришел к власти, насколько я помню, с мандатом прекратить огонь. И для Кремля, по крайней мере на ближайшие несколько месяцев, для Путина эта консервация выгодна. Ему выгодно, чтобы об этом даже говорить забыли, чтобы этот хронически тлеющий конфликт был в "припогашенном" состоянии. Думаю, тема Донбасса вообще будет выводиться из фокуса путинских СМИ. Когда будет надо, они с удовольствием плеснут туда керосинчику и там все снова разгорится. Но сейчас не надо. Вот так я себе все это объясняю. В общем, пока будет такая гнилая ситуация на Донбассе, остается только пожалеть тех людей, которые там живут. Абсолютно без перспектив, без надежд. Провалились в щель между двумя мирами: безработица, воровство, коррумпированная бандитская власт", – резюмировал российский эксперт.

Читайте первую часть интервью с Дмитрием Орешкиным: "Лукашенко использовал Путина и ЧВК Вагнера".

Отметим, что с начала перемирия (с 27 июля) на Донбассе еще не было ни дня без стрельбы. Но при этом, как говорит официальный Киев, в том числе президент, – это всего лишь провокационные единичные выстрелы, которые не считаются нарушением перемирия, поскольку не несут никакой угрозы и уверены, что режим прекращения огня соблюдается. Новости "Сегодня" разбирались, каковы шансы и реалии полного прекращения огня на Донбассе.

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Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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