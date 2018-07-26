Путину сейчас не выгодна война, но Украину не отпустит: в России объяснили, что он будет делать дальше

Россия пока не будет вести активную войну с Украиной ради снятия изоляции Запада, однако российский лидер Владимир Путин Украину и дальше будет терзать, но уже не военными методами.

Об этом рассказал в интервью "Апострофу" российский политолог Андрей Пионтковский.

По его словам, сейчас у Путина главная цель – избавиться от санкций Запада и ля этого он задействовал (или только пытается) президента США Дональда Трампа.

"Он, используя немыслимую в мировой истории агентуру, как президент США, пытается избавиться от санкций. И пока у него сохраняется надежда, он не пойдет на военное обострение – это не рационально для него. Тем более, что ему представляется возможность достичь своих целей в Украине менее рискованным путем, а именно, активным участием в избирательной кампании и поддержке тех кандидатов, которые готовы на компромисс, а фактически на сдачу украинской независимости", – объяснил Пионтковский.

Как он уже рассказывал, Украине не стоит бояться "референдума", который якобы предложил Путин, так как Москве не нужен Донбасс, а только вся страна. Поэтому в ближайший год Россия попытается сильно вмешаться в украинские выборы и получить лояльную власть. Это последняя ставка Путина в Украине, считает он.

В то же время волонтер Мирослав Гай считает, что Россия готовится к большой войне и указал на любопытный момент в Крыму. По его словам, Путин не только перебрасывает на полуостров войска, но и готовится к большим потерями в боях с украинской армией.