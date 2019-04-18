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"Пять лет президентства – это не комедия": полный текст обращения Порошенко

Сегодня, 17:46

Украине нужен лидер, который способен противостоять Путину и срывать его хищные планы, заявил глава государства


Президент Украины Петр Порошенко обратился к украинцам накануне второго тура выборов и попросил их поддержки. Он напомнил о недопустимости сворачивания европейского курса и возвращения в сферу влияния Москвы.

В первую очередь глава государства вспомнил о том, чего так и не удалось добиться за время своего президентства, и попросил за это прощения.

"Больше всего беспокоит то, что не удалось завершить войну, потому что ключ от мира не в наших руках. Жаль, что миллионы людей живут в бедности. И мы еще не преодолели всех последствий кризиса, который вызвала российская агрессия. Мы мало продвинулись в борьбе с коррупцией. Если даже верить в то, что президент может все, то он не может все сразу. А не ошибается лишь тот, кто ничего не делает. Я лично допустил много тактических просчетов. Но, уверен, что не ошибся в вопросах государственной стратегии", – сказал Порошенко.

Из главных достижений он назвал возрождение армии, подписание Соглашений об ассоциации с ЕС, безвизовый режим, поддержку Западом Украины в противостоянии агрессии РФ, в том числе санкции, получение Томоса об автокефалии украинской церкви, продвижение в децентрализации. Также глава государства напомнил о поражении президента РФ Владимира Путина в Украине и провале всех его планов.

"Украине нужен лидер, который способен противостоять Путину и срывать его хищные планы нашей страны. Украине нужен верховный главнокомандующий, который способен организовать сильную армию, крепкую оборону и на этой основе достичь мира. Украине нужен руководитель внешнеполитической сферы, понятный мировым лидерам, который говорит с ними на одном языке, и который разбирается в хитросплетениях мировой дипломатии. Украине нужен президент, который обеспечит необратимость европейского и евроатлантического курса", – сказал действующий украинский лидер.

Порошенко отметил, что большая поддержка его оппонента по президентской гонке Владимира Зеленского свидетельствует о том, что общество жаждет обновления политической элиты и этот запрос нельзя игнорировать.

"Осенью – парламентские выборы. И они дают даже не шанс, а реальную возможность побеждать, формировать коалицию и заходить в правительство. Там – ключ ко всем необходимым изменениям. И именно так можно начать свой реальный путь в политику. Но очень и очень рискованно экспериментировать с должности президента и верховного главнокомандующего. Это же не шутки: речь идет о безопасности страны и безопасность каждого из нас. В программе моего оппонента нет ни слова о Евросоюзе. Меня не удивляет, что за него агитирует Москва – от Жириновского и Зюганова до нашей эмиграции во главе с Азаровым, которая уже упаковала чемоданы для возвращения в Украину. А вскоре реваншисты планируют отменить люстрацию и электронное декларирование для государственных служащих. Пятилетнее президентство это не комедия, которую можно переключить на любом эпизоде, когда уже стало не смешно. И не фильм ужасов, который легко остановить, если уже совсем страшно", – подчеркнул он.

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Президент считает, что сегодня страна находится на распутье и нужно сделать выбор – или уверенно продолжаем движение в Европейский Союз и НАТО, или наступает реванш России. Поэтому глава государства попросил поддержки у украинцев 21 апреля во время голосования во втором туре выборов

"Я знаю, как много у вас ко мне претензий. Я знаю, как трудно каждому из вас простить мне мои ошибки и поверить мне еще раз. Это моя вина. Да, я не идеален. Но я уверен, что мы не имеем права перечеркнуть все достигнутое и отказаться от европейского будущего. Когда вы придете на участки, не думайте о Зеленском, и о Порошенко тоже не думайте. Думайте об Украине, как ее сохранить. Так же, как в 2014 году вы остановили "Новороссию", теперь, прошу, не допустите превращения Украины в "Малороссию", – подытожил Порошенко.

Отметим, глава государства решил выступить накануне дебатов со своим оппонентом Владимиром Зеленским. Встреча запланирована на стадионе и в студии "Общественного". Куда и какой кандидат придет – это другой вопрос. Также мы показывали, как готовятся к дебатам на "Олимпийском" и "Общественном". На стадионе у кандидатов в президенты будут отдельные сцены, а в НОТУ готовы, если в студию никто не придет. Также стали известны правила дебатов в студии.

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Тег Россия, выборы, Путин, Порошенко, Зеленский, обращение

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