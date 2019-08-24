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Пять президентов сфотографировались на торжествах в Мариинском парке

24 августа, 20:58

Историческое фото, на котором президенты независимой Украины стоят бок о бок, поразило пользователей сети

День Независимости объединил сегодня не только украинские города, но и эпохи. Историческое фото, на котором пять президентов независимой Украины стоят бок о бок, поразило пользователей сети.

Руководители государства встретились на торжествах в Мариинском парке. И подняли за будущее государства по бокалу игристого.

А позже пятый президент Украины Петр Порошенко выступил на приеме, организованном по случаю Дня Независимости.

"За независимость надо бороться, независимость нужно защищать, потому что легко достается лишь рабство. Огромным вкладом каждого из вас является то, что мы сохранили страну, мы сохранили ее суверенитет. Мы сохранили ее существование. Украина стала крепче", – заявил пятый президент Украины Петр Порошенко.

Напомним, что на майдане Незалежности в Киеве прошла праздничная церемония, в которой принял участие президент Владимир Зеленский. Он объявил минуту молчания, после чего выступил с речью и вручил государственные награды военным, педагогам, волонтерам и другим украинским деятелям.

В Киеве в торжественных мероприятиях по случаю 28-й годовщины Независимости Украины всего приняли участие около 50 тыс. человек.

"Сегодня" внимательно следят за всем происходящим в День Независимости Украины. Более подробно обо всех событиях вокруг праздника вы можете узнать на нашем сайте.

Все подробности в спецтеме День Независимости Украины 2019

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Источник: Сегодня

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