Пятилетие аннексии Крыма: ЕС огласил требования к Кремлю в декларации по Украине

В ЕС потребовали от России прекратить нарушения международного права

Фото: facebook.com/ambassadeukraineenfrance.

Пятилетие аннексии Крыма: ЕС огласил требования к Кремлю в декларации по Украине //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/b14/59d/5c5b1459ddd00.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/b14/59d/5c5b1459ddd00.jpg 2019-03-17T12:02:00+02:00 Политика В ЕС потребовали от России прекратить нарушения международного права

Европейский Союз в пятую годовщину аннексии Крыма опубликовал декларацию, в которой выразил твердую поддержку Украине и подтвердил приверженность суверенитету и территориальной целостности нашей страны.

Об этом говорится в декларации верховной представительницы ЕС Федерики Могерини от имени всего блока о ситуации в Крыму и Севастополе, сообщили в пресс-службе Европейской службы внешних действий, передает "Европейская правда".

В своей декларации Евросоюз в очередной раз подчеркнул, что не признает и продолжает осуждать незаконную аннексию, которая является нарушением международного права.

"Аннексия остается прямым вызовом международной безопасности, что имеет серьезные последствия для международного правопорядка, который защищает территориальную целостность, единство и суверенитет всех государств", – говорится в заявлении.

Кроме того, в ЕС выразили осуждение нападению России на украинские суда у Керченского пролива.

"Необоснованное применение силы Россией против Украины 25 ноября 2018 года является напоминанием о негативных последствиях незаконной аннексии Крымского полуострова для региональной стабильности", – отмечается в заявлении.

Европейцы также повторили свой призыв к России немедленно освободить незаконно захваченных украинских членов экипажа, судна и оборудование, и осудили строительство Керченского моста без согласия Киева, называя его еще одним нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины.

В Евросоюзе заявили о своих ожиданиях того, что Россия обеспечит беспрепятственный и свободный проход всех судов через Керченский пролив в Азовское море и из него в соответствии с международным правом.

"Незаконные ограничения на такой проход судов имеют негативные экономические последствия для портов Украины в Азовском море и во всем регионе", – говорится в декларации.

Отдельно в ЕС заявили, что не признали и не будут признавать проведение россиянами выборов на полуострове, а также осудили усиленную милитаризацию полуострова, заявив, что она продолжает негативно влиять на ситуацию с безопасностью в Черноморском регионе.

Евросоюз отметил и ухудшение ситуации с правами человека на полуострове после аннексии, в частности, нарушение прав крымских татар, осудил закрытие крымскотатарских СМИ и запрет деятельности Меджлиса.

"ЕС ожидает от России отмены этих решений и прекращения давления на крымскотатарское сообщество. Крымским татарам, украинцам и всем этническим и религиозным общинам на полуострове должна быть обеспечена возможность сохранять и развивать свою культуру, традиции культурного наследия, образование и самобытность", – отметили в Евросоюзе.

Отдельно в декларации повторили призывы о немедленном освобождении Олега Сенцова, Эдема Бекирова, Александра Кольченко, Николая Семены, Владимира Балуха, Эмира-Усэйна Куку и всех незаконно задержанных в Крыму и осужденных с нарушением международного права.

Напомним, ранее в США заявили, что никогда не признают аннексии Крыма. В свою очередь Международный криминальный суд (Гаагский трибунал) признал, что действия России во время оккупации Крыма расцениваются как военный конфликт против Украины. В Гааге отмечают, что данный международный конфликт может быть расследован по нормам Римского статута.

Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 г. после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 г. началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.

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