"Пятничный аншлаг": нардеп на видео показал, как "выглядят" 344 депутата в зале Рады

Борислав Береза опубликовал видео, на котором показано, сколько депутатов пришли на работу в пятницу

В пятницу, 7 сентября, на очередном пленарном заседании Верховной Рады в зале зарегистрировано 344 народных депутата. Но на самом деле в зале находится максимум сто депутатов. Соответствующее видео из сессионного зала ВР опубликовал нардеп Борислав Береза.

"Пятница. 10-05. Согласно регистрации, в сессионном зале 344 народных депутата", – написал Береза в аннотации к опубликованному видео.

Видео, снятое нардепом, панорамное, и можно пересчитать всех, кто присутствует на заседании. По состоянию на 10:05 в зале было всего около ста человек, включая спикера Андрея Парубия.

"В зале присутствует премьер-министр, на трибуне министр образования Лилия Гриневич, а в зале "пятничный аншлаг". Ну, где-то до сотни депутатов", – комментирует Борислав Береза за кадром свое видео.

Напомним, сегодня Парламент планирует работать всего до 14:00 и попытается рассмотреть два законопроекта. В частности, изменить стипендии для талантливых молодых ученых и внести изменения в законодательные акты по обеспечению спортивного мастерства молодежи.

Напомним, в четверг, 6 сентября, Верховная Рада за основу приняла законопроект "О внесении изменений в уставы Вооруженных сил Украины", которым предлагается ввести новое воинское приветствие "Слава Украине". За соответствующий документ проголосовали 283 народных избранника.

Кроме того Верховная Рада ратифицировала соглашения с рядом государств – начиная от военного сотрудничества и заканчивая реадмиссией.

Помимо этого Верховная Рада поддержала законопроект №5495 "О сохранении украинских лесов и предотвращении незаконного вывоза необработанных лесоматериалов".