Пятый год аннексии Крыма: Могерини сделала заявление
Глава европейской дипломатии назвала аннексию украинского полуострова прямым вызовом международной безопасности
Европейский союз остается приверженным суверенитету и территориальной целостности Украины, заявила глава европейской дипломатии Федерика Могерини 17 марта на фоне пятой годовщины незаконной российской аннексии Крыма.
"Европейский Союз вновь заявляет, что не признает и продолжает осуждать это нарушение международного права", – гласит коммюнике верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности.
Она назвала аннексию украинского полуострова прямым вызовом международной безопасности, с серьезными последствиями для международного правопорядка.
Кроме того, Могерини подчеркнула, что нарушения Россией международного права вызвало обострение напряженности в Керченском проливе и Азовском море и напрямую привело к агрессии в отношении украинских моряков и кораблей 25 ноября 2018 года.
Напомним, ранее о своем непринятии российской аннексии против Украины сообщили в Канаде - министр обороны Харджит Сейджжан напомнил о помощи, которую его страна оказывает в укреплении безопасности и стабильности Украины.
Кроме того, накануне в МИД Турции заявили, что не признают незаконную аннексию Крыма и поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины.
Мы также сообщали о том, что аналогичное заявление сделали и в США, подчеркнув, что Вашингтон не признает и никогда не признает контроль Кремля над Крымом.
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