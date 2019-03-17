Пятый год аннексии Крыма: Могерини сделала заявление

Глава европейской дипломатии назвала аннексию украинского полуострова прямым вызовом международной безопасности

Федерика Могерини. Фото: AFP

Пятый год аннексии Крыма: Могерини сделала заявление //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/e35/e3b/5c8e35e3b7437.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/e35/e3b/5c8e35e3b7437.jpg 2019-03-17T14:05:06+02:00 Политика Глава европейской дипломатии назвала аннексию украинского полуострова прямым вызовом международной безопасности

Европейский союз остается приверженным суверенитету и территориальной целостности Украины, заявила глава европейской дипломатии Федерика Могерини 17 марта на фоне пятой годовщины незаконной российской аннексии Крыма.

"Европейский Союз вновь заявляет, что не признает и продолжает осуждать это нарушение международного права", – гласит коммюнике верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности.

Она назвала аннексию украинского полуострова прямым вызовом международной безопасности, с серьезными последствиями для международного правопорядка.

Кроме того, Могерини подчеркнула, что нарушения Россией международного права вызвало обострение напряженности в Керченском проливе и Азовском море и напрямую привело к агрессии в отношении украинских моряков и кораблей 25 ноября 2018 года.

Напомним, ранее о своем непринятии российской аннексии против Украины сообщили в Канаде - министр обороны Харджит Сейджжан напомнил о помощи, которую его страна оказывает в укреплении безопасности и стабильности Украины.

Кроме того, накануне в МИД Турции заявили, что не признают незаконную аннексию Крыма и поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины.

Мы также сообщали о том, что аналогичное заявление сделали и в США, подчеркнув, что Вашингтон не признает и никогда не признает контроль Кремля над Крымом.

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