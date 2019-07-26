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Рабинович: Путин никогда не уйдет из власти живым

26 июля, 14:19

Хозяин Кремля знает, что он – международный террорист, военный и государственный преступник, клятвопреступник, отметил блогер

Фото: kremlin.ru
Фото: kremlin.ru.

В случае продления власти в России президенту РФ Владимиру Путину грозит статья. Однако он не отойдет от власти в России, пока жив и будет за нее цепляться любыми способами. Об этом рассказал в интервью сайту "Сегодня" российский блогер и финансист Слава Рабинович.

"Путин знает про себя то, что знают про него другие. Он – международный террорист, военный и государственный преступник, клятвопреступник. Он это знает, поэтому он никогда не уйдет из власти живым. А когда и как он умрет и уйдет от власти? Этого мы не знаем", – сказал он.

По его словам, в своих планах по Украине хозяин Кремля будет создаваться возможность большого спектра различных сценариев, которые должны вести к увеличению подконтрольной ему территории Украины.

"Первый сценарий: дестабилизация востока Украины, ползучая аннексия со сценарием Приднестровья, попытки расширить этот анклав на другие области Украины. Второй сценарий: получение влияния через пророссийские силы в законодательном собрании, впихивание назад востока Украины якобы под "лозунгом восстановления территориальной целостности". Но сделать это предполагается на условиях Путина, изменив статус востока Украины на автономный с признанием лидеров этих непризнанных "республик" в качестве законных правителей", – сказал Рабинович.

Блогер считает, что все эти сценарии, не говоря уже о прямой агрессии, должны не допустить евроинтеграции Украины и ее движения к членству в НАТО, должны подорвать становление украинской политической нации и независимость страны.

Читайте полный текст интервью со Славой Рабиновичем: "Сколько еще российские рабы будут терпеть цирк Путина?".

Отметим, что в 2024 году Путин уже не будет иметь права баллотироваться на следующий президентский срок, но уже сейчас и в самой России, и в мире обсуждают варианты, как российский лидер может остаться у власти после этого срока. Ранее в комментарии сайту "Сегодня" эксперты указывали на возможный коварный сценарий с задействованием Беларуси. Россия может присоединить к себе Беларусь, и тогда для хозяина Кремля открывается поле для маневров.

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Тег Россия, Путин, Рабинович

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