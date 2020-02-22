"Работа Кабмина – суперуспешна" – Милованов

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов высоко оценил работу Кабинета министров Украину в эксклюзивном интервью телеканалу "Украина 24", в программе "Большое интервью с Тиграном Мартиросяном".

"Я считаю, что работу Кабмина надо назвать суперуспешной, суперэффективной. Например, в моем конкретном министерства можно говорить о достижениях в вопросах о рынке земли, рынке труда, приватизации, концессии", – сказал Тимофей Милованов.

По словам министра, много из этого перечня – контраверсионные вопросы для людей. Однако все делается правильно, заверил член правительства.

"Мы хотим, чтобы у людей была лучшая жизнь, и для этого много делаем. Есть фундаментальная идея, с которой мы пришли. Она заключается в том, что мы украинскую экономику за 28 лет независимости "проели". Уровень инвестиций в обновление небольшой, износ средств производства – 60%. А у наших соседей – Польша, Словакия, даже Беларусь – 35-40%. Единственная отрасль, которая стабильно растет – агропромышленность. Другие требуют инвестиции в людей и инвестиции в основные средства производства", – заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов. В тренде Минские договоренности себя исчерпали: Киев готовит новое соглашение по Донбассу

Напомним, недавно Минэкономики предложило пакет антикризисных мер для спасения экономики Украины.

"Главное предложение – рассмотреть возможность расширения финансирования программ и направлений в размере 20 млрд грн, в частности на стимулирование направлений транспортной инфраструктуры, программы финансовой поддержки, секторальные программы производства, развитие оборонно-промышленного комплекса", – писал Милованов в Facebook.

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