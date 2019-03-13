"Работаешь на выборах? Преступник!": что не так с работой агитаторов и какой выход нашел ЦИК

Как ЦИК, суд общественные организации сообща легализовали компенсации агитаторам

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"Работаешь на выборах? Преступник!": что не так с работой агитаторов и какой выход нашел ЦИК Виталий Рябошапка //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/29c/c85/5c729cc85af27.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/29c/c85/5c729cc85af27.jpg 2019-03-13T07:51:00+02:00 Политика Как ЦИК, суд общественные организации сообща легализовали компенсации агитаторам

В Украине частично узаконена оплата труда агитаторов на выборах. Для этого потребовались совместные усилия политических сил, общественных организаций, Центральной избирательной комиссии и несколько судебных заседаний. Если быть точным: прямая оплата работы агитаторов по-прежнему запрещена. Однако компенсацию затрат на проезд, мобильную связь, логистику и т.д. волонтеры получат.

Агитаторы вне закона

Немного истории. Норма, запрещающая оплату за труд агитаторов, появилась в Законе "О выборах президента Украины" в марте 2014 года. До этого закон предполагал ряд ограничений при ведении агитации, запрещая, к примеру, агитировать чиновникам и представителям органов местного самоуправления. Запрещал закон также проводить агитацию, сопровождаемую предоставлением избирателям денег, безвозмездно или на льготных условиях – товаров, услуг, работ, ценных бумаг, кредитов, лотерей. Такая агитация считалась подкупом, запрещена она и сейчас.

Но, как нетрудно заметить, финансовые запреты были направлены на избирателя, который, образно говоря, является целью агитации. Но вот что касается агитаторов, то их деятельность закон о выборах президента не регулировал. От слова "никак". При том, что именно оплата работы агитаторов являлась одной из самых значительных расходных статей любой кампании и при этом пребывала в тени.

"Традиционно с конца 90-х в Украине использовались на выборах теневые средства. На 90% и больше всегда теневым образом финансировались работа агитаторов, работа региональных структур штабов, наблюдателей, членов избиркомов. И на это закрывали глаза", – отметил в комментарии сайту "Сегодня" глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель.

Как рассказал эксперт, хуже всего было то, что под видом оплаты работы агитаторов штабы кандидатов осуществляли, по сути, непрямой подкуп. То есть деньги выплачивались тем, кто не осуществлял какой-либо работы в пользу кандидата. Таким образом, политики покупали (или, как минимум, надеялись купить) лояльность избирателей на выборах.

Как антикоррупционная норма волонтеров ушла в "тень"

В 2014-м законодатели решили вопрос кардинально. В статью 64 закона о выборах президента были внесены изменения, запретившие кандидатам заключать с избирателями за счет средств избирательного фонда платные договоры на проведение предвыборной агитации. Очевидно, что сделано это было для того, чтобы пресечь вышеописанные схемы непрямого подкупа.

"Почему поднялась дискуссия? Потому что были предположения: если узаконить оплату труда агитаторов, то можно заплатить миллиону агитаторов, которые ничего делать не будут, а просто получат вознаграждение и отдадут голос за кандидата", – отмечает Алексей Кошель.

Но, как это часто водится, вместе с водой законодатели "выплеснули ребенка": теперь даже те политики и политические силы, которые были готовы открыто и прозрачно оплачивать работу агитаторов из своего избирательного фонда, делать это не имеют возможности. По иронии судьбы, первая же попытка парламента урегулировать работу агитаторов свелась к полному запрету исторически установившегося статус-кво. Политикам и миллионам граждан, работающим агитаторами, не оставалось выхода, кроме как уходить полностью в "тень" или искать сложнейшие схемы финансирования агитационной работы, порой балансирующие на грани закона.

Выборы под угрозой

С началом президентской кампании-2019 политические силы и общественные организации начали бить тревогу относительно ситуации. Так, в середине февраля замглавы фракции БПП Сергей Березенко заявил, что ЦИК должен как можно скорее разъяснить вопрос прозрачной компенсации волонерам за расходы, понесенные в процессе кампании.

"В кратчайшие сроки крайне необходимо официальное разъяснение ЦИК на этот счет. Она должна дать четкие определения, что такое агитация, какая агитация законом позволена, каким образом можно компенсировать расходы, потраченные волонтером-агитатором на агитационную деятельность, и каким образом это будет корреспондироваться с законами Украины", – сказал Березенко.

По его словам, без такого разъяснения работа значительной части агитаторов будет квалифицироваться правоохранительными органами как нарушение 64-й статьи закона "О выборах президента".

"Это означает, что эти люди будут находиться под риском уголовной ответственности. Это абсолютно нелогично, и они этого не заслуживают", – отметил Сергей Березенко.

Чуть позже с аналогичной просьбой в ЦИК обратился и Комитет избирателей Украины, обеспокоенный неурегулированностью вопроса.

"Когда штабы заявляют, что у нас работают десятки или сотни тысяч волонтеров, в это очень тяжело поверить. Сложно поверить, что сотни тысяч людей бесплатно, в свое рабочее время будут неделями и месяцами работать агитаторами, не получая за это не то что зарплаты или компенсации, но за свои деньги покупая билеты, неся все расходы. То есть в борьбе за честные выборы мы довели ситуацию до абсурда", – говорит Алексей Кошель.

По его словам, вызывают недоверие также утверждения политических сил о том, что выборы проводятся силами партийных активистов.

"Если посмотреть на выборы в ОТГ, то мы увидим, что только две политпартии принимали всегда активное участие и получали результаты. Все остальные партии демонстрировали на порядок меньшую активность на местном уровне. О чем это говорит? Это очень яркое свидетельство тому, что украинские партии имеют очень слабые структуры на местах. Отсюда для них огромнейшей проблемой является ведение агитации собственными силами", – отмечает Алексей Кошель.

Именно для того, чтобы вывести часть процессов компании из тени, КИУ обратился к Центрзибиркому с просьбой дать разъяснение по поводу компенсации трат волонтерам.

ЦИК разъясняет

В итоге 22 февраля ЦИК дал официальное разъяснение, которое, впрочем, сразу было оспорено одним из кандидатов в президенты Украины в суде. В конце концов, после череды рассмотрений и противоречивых решений Верховный Суд признал разъяснение Центризиркома соответствующим закону.

Доступными словами вычурно выписанный ЦИК документ пояснил сайту "Сегодня" аналитик Гражданской сети "ОПОРА" Александр Клюжев:

"Логика разъяснения такова: любые услуги со стороны избирателя кандидату (в том числе агитация за кандидата) должны предоставляться на безоплатной основе. Второе: разрешается заключение соглашений между кандидатом и избирателем, но, снова-таки, на безоплатной основе. Третье: кандидат может компенсировать избирателю затраты, которые он понес как волонтер. Это, к примеру, затраты на проезд, на телефонные услуги, питание, проживание и другие расходы. Причем это разъяснение разрешает юрлицам получать деньги от распорядителя избирательного фонда для подбора людей, обучения их, координации", – отметил аналитик.

По мнению главы КИУ Алексей Кошеля, разъяснение ЦИК и последующее решение Верховного Суда чрезвычайно важны сразу по нескольким причинам.

"Во-первых, это выводит из тени часть средств и процессов. Еще раз повторю: все понимают, что реализовать избирательную кампанию в Украине силами только волонтеров сегодня нереально. В свое время это смогли сделать только две политические силы. Это легендарный "Народный Рух Украины" в начале 90-х и, думаю, Виктор Ющенко в третьем туре выборов 2004 года. Во-вторых, это хотя бы частично легализует работу агитаторов – в части компенсации им расходов", – отметил Алексей Кошель.

Оплату агитаторов нужно легализовать

Тем не менее, по общему мнению экспертов, нынешнее решение, конечно, не решает проблему полностью. Штабы по-прежнему будут искать способы расплатиться с людьми не только "за услуги связи" и "питание", но и за работу. К примеру, кандидат будет заключать договор с общественной организацией и перечислять ей средства. А та уже, согласно закону о волонтерской деятельности, – заключать трудовые соглашения непосредственно с агитаторами и наблюдателями на выборах. Решить же эту проблему можно, лишь изменив законодательство, убрав запрет вести оплаченную агитацию и выписав при этом разумные ограничения, которые не позволят строить схемы подкупа избирателей.

"Норму о запрете нужно менять. Нужно легализовать средства, которые необходимы для проведения выборов и которые тратятся политсилами де-факто, – говорит Алексей Кошель. – Я не вижу большой проблемы, если штаб кандидата или политическая сила будут оплачивать в том числе и работу агитаторов во время кампании. Есть практика, принятая во всем мире. Допустим, в Британии или Канаде агитаторами работают партийные активисты. Но если активист или волонтер хочет получить компенсацию за транспортные расходы и т.д., он пишет заявление, и партия их компенсирует. Эти средства партия вносит в отчет о расходах избирательного фонда", – говорит Алексей Кошель.

По его словам, для препятствования подкупу избирателей можно, к примеру, ограничить число агитаторов, работу которых имеет право оплачивать политик или партия, и обеспечить контроль за расходами.

"Когда речь идет о количестве агитаторов, то это максимум два агитатора, два наблюдателя на один участок. То есть если штаб декларирует, что у него работают 60 тысяч агитаторов плюс 60 тысяч наблюдателей – это абсолютно приемлемые цифры. Но когда речь идет о нескольких сотнях тысяч, то очевидно, что под видом оплаты работы агитаторов действуют какие-то схемы, таким образом могут легализовываться механизмы подкупа избирателей", – отмечает Алексей Кошель.

Схожего мнения придерживается аналитик Гражданской сети "ОПОРА" Александр Клюжев.

"Уже к следующим парламентским выборам нужно искать баланс между необходимостью легализовать де-факто существующие траты кандидатов на логистику и кадры и предохранителями от создания "законных" технологий подкупа избирателей, – отмечает Александр Клюжев. – Потому что мы все понимаем, что все палатки, которые сегодня стоят, стоят нелегально. Платить зарплату людям за работу в этих палатках у политсил оснований нет".

По мнению аналитика, изменения в закон должны разрешить фиксированное количество агитаторов, которые могут быть привлечены кандидатом для проведения агитации. Эти агитаторы должны на законных основаниях получать из избирательного фонда зарплату, их фамилии – включаться в соответствующие отчеты распорядителя избирательного фонда. В таком случае ни политики, которым действительно нужны агитаторы, ни люди, готовые работать, не будут вынуждены действовать вне рамок закона.

Справка.

По информации МВД Украины, с начала избирательной кампании по всей Украине правоохранителями получено 2786 сообщений и заявлений о правонарушениях. Открыто 142 уголовных производства, из которых 15 уже закрыто, поскольку информация, послужившая основанием для их открытия, не подтвердилась. 48 уголовных дел возбуждено по признакам подкупа избирателей.

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АВТОР: Виталий Рябошапка Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.